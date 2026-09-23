Fats Domino - Ain't That A Shame (Music Legends) (3596974239760) виниловая пластинка
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Описание товара Fats Domino - Ain't That A Shame (Music Legends) (3596974239760) виниловая пластинка
Сборник хитов американского пианиста и певца, одного из родоначальников рок-н-ролла, Фэтса Домино, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Фэтс Домино (1928–2017) стоит в одном ряду с такими легендами рок-н-ролла, как Литтл Ричард и Чак Берри. Журнал Rolling Stone поместил этого пианиста, певца и автора песен, родившегося в Новом Орлеане, на 25-е место в своем списке 100 величайших музыкантов и — наравне с Дэйвом Бартоломью — на 72-е место в своем списке 100 величайших авторов песен всех времен. Домино был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1986 году и в Зал славы блюза в 2003 году. Его самая первая запись, «The Fat Man», выпущенная в январе 1950 года, стала одной из первых ритм-н-блюзовых пластинок, разошедшихся миллионными тиражами и достигнув 2-го места в чартах. 1950-е годы стали самым успешным периодом в карьере Домино, в течение которого он исполнил множество хитов. Его настоящий прорыв произошел в 1955 году с песней «Ain't That a Shame». Песня «Blueberry Hill», выпущенная в 1956 году и впервые исполненная на шоу Эда Салливана, стала его самым большим хитом. Среди других хитов, возглавлявших чарты, были «I'm in Love Again», «I'm Walking to New Orleans», «My Blue Heaven», «Blue Monday» и «Whole Lotta' Loving». Не менее известная запись «Jambalaya» — это кавер на кантри-песню Хэнка Уильямса. Карьера Домино зашла в тупик в середине 1960-х годов.
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