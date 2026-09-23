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Fats Domino - Ain't That A Shame (Music Legends) (3596974239760) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fats Domino - Ain't That A Shame (Music Legends) (3596974239760) виниловая пластинка

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Fats Domino - Ain&#039;t That A Shame (Music Legends) (3596974239760) - фото 1
Fats Domino - Ain&#039;t That A Shame (Music Legends) (3596974239760) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fats Domino
Альбом (сингл)
Ain't That A Shame
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fats Domino - Ain&#039;t That A Shame (Music Legends) (3596974239760) - фото 1
  • Fats Domino - Ain&#039;t That A Shame (Music Legends) (3596974239760) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735033
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fats Domino
Альбом (сингл)
Ain't That A Shame
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ain't That A Shame, I'm Walkin', Be My Guest, My Girl Josephine, Blue Monday, My Blue Heaven, Fat Man, I'm In Love Again, Valley Of Tears, Blueberry Hill, Whole Lotta Loving, I'm Ready, Jambalaya (On The Bayou), Walking To New Orleans, I'm Gonna Be A Wheel Someday, Let The Four Winds Blow, One Night, I Want To Walk You Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fats Domino - Ain't That A Shame (Music Legends) (3596974239760) виниловая пластинка

Сборник хитов американского пианиста и певца, одного из родоначальников рок-н-ролла, Фэтса Домино, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Фэтс Домино (1928–2017) стоит в одном ряду с такими легендами рок-н-ролла, как Литтл Ричард и Чак Берри. Журнал Rolling Stone поместил этого пианиста, певца и автора песен, родившегося в Новом Орлеане, на 25-е место в своем списке 100 величайших музыкантов и — наравне с Дэйвом Бартоломью — на 72-е место в своем списке 100 величайших авторов песен всех времен. Домино был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1986 году и в Зал славы блюза в 2003 году. Его самая первая запись, «The Fat Man», выпущенная в январе 1950 года, стала одной из первых ритм-н-блюзовых пластинок, разошедшихся миллионными тиражами и достигнув 2-го места в чартах. 1950-е годы стали самым успешным периодом в карьере Домино, в течение которого он исполнил множество хитов. Его настоящий прорыв произошел в 1955 году с песней «Ain't That a Shame». Песня «Blueberry Hill», выпущенная в 1956 году и впервые исполненная на шоу Эда Салливана, стала его самым большим хитом. Среди других хитов, возглавлявших чарты, были «I'm in Love Again», «I'm Walking to New Orleans», «My Blue Heaven», «Blue Monday» и «Whole Lotta' Loving». Не менее известная запись «Jambalaya» — это кавер на кантри-песню Хэнка Уильямса. Карьера Домино зашла в тупик в середине 1960-х годов.

Отзывы о товаре Fats Domino - Ain't That A Shame (Music Legends) (3596974239760) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fats Domino
Альбом (сингл)
Ain't That A Shame
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ain't That A Shame, I'm Walkin', Be My Guest, My Girl Josephine, Blue Monday, My Blue Heaven, Fat Man, I'm In Love Again, Valley Of Tears, Blueberry Hill, Whole Lotta Loving, I'm Ready, Jambalaya (On The Bayou), Walking To New Orleans, I'm Gonna Be A Wheel Someday, Let The Four Winds Blow, One Night, I Want To Walk You Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник хитов американского пианиста и певца, одного из родоначальников рок-н-ролла, Фэтса Домино, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Фэтс Домино (1928–2017) стоит в одном ряду с такими легендами рок-н-ролла, как Литтл Ричард и Чак Берри. Журнал Rolling Stone поместил этого пианиста, певца и автора песен, родившегося в Новом Орлеане, на 25-е место в своем списке 100 величайших музыкантов и — наравне с Дэйвом Бартоломью — на 72-е место в своем списке 100 величайших авторов песен всех времен. Домино был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1986 году и в Зал славы блюза в 2003 году. Его самая первая запись, «The Fat Man», выпущенная в январе 1950 года, стала одной из первых ритм-н-блюзовых пластинок, разошедшихся миллионными тиражами и достигнув 2-го места в чартах. 1950-е годы стали самым успешным периодом в карьере Домино, в течение которого он исполнил множество хитов. Его настоящий прорыв произошел в 1955 году с песней «Ain't That a Shame». Песня «Blueberry Hill», выпущенная в 1956 году и впервые исполненная на шоу Эда Салливана, стала его самым большим хитом. Среди других хитов, возглавлявших чарты, были «I'm in Love Again», «I'm Walking to New Orleans», «My Blue Heaven», «Blue Monday» и «Whole Lotta' Loving». Не менее известная запись «Jambalaya» — это кавер на кантри-песню Хэнка Уильямса. Карьера Домино зашла в тупик в середине 1960-х годов.
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