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Crowbar - Lifesblood For The Downtrodden (5401148006087) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crowbar - Lifesblood For The Downtrodden (5401148006087) виниловая пластинка

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Crowbar - Lifesblood For The Downtrodden (5401148006087) - фото 1
Crowbar - Lifesblood For The Downtrodden (5401148006087) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Crowbar
Альбом (сингл)
Lifesblood For The Downtrodden
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crowbar - Lifesblood For The Downtrodden (5401148006087) - фото 1
  • Crowbar - Lifesblood For The Downtrodden (5401148006087) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735020
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Crowbar - Lifesblood For The Downtrodden (5401148006087) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5401148006087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Crowbar
Альбом (сингл)
Lifesblood For The Downtrodden
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
New Dawn, Slave No More, Angel's Wings, Coming Down, Fall Back To Zero, Underworld, Dead Sun, Holding Something, Moon, The Violent Reaction, Lifesblood
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crowbar - Lifesblood For The Downtrodden (5401148006087) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New Dawn, Slave No More, Angel's Wings, Coming Down, Fall Back To Zero, Underworld, Dead Sun, Holding Something, Moon, The Violent Reaction, Lifesblood



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Crowbar - Lifesblood For The Downtrodden (5401148006087) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5401148006087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Crowbar
Альбом (сингл)
Lifesblood For The Downtrodden
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
New Dawn, Slave No More, Angel's Wings, Coming Down, Fall Back To Zero, Underworld, Dead Sun, Holding Something, Moon, The Violent Reaction, Lifesblood
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: New Dawn, Slave No More, Angel's Wings, Coming Down, Fall Back To Zero, Underworld, Dead Sun, Holding Something, Moon, The Violent Reaction, Lifesblood


Теги товара: Limited Edition
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Crowbar - Lifesblood For The Downtrodden (5401148006087) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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