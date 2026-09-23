Carl Perkins - Blue Suede Shoes (Music Legends) (3596974239265) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Carl Perkins - Blue Suede Shoes (Music Legends) (3596974239265) виниловая пластинка
Сборник записей легенды рокабилли Карла Перкинса, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Альбом включает 18 классических композиций, записанных Перкинсом преимущественно в середине 1950-х годов на легендарной студии Sun Records. Песня «Blue Suede Shoes» (1955) считается «национальным гимном рок-н-ролла». Она стала первым синглом Sun Records, проданным тиражом более миллиона копий, обойдя по популярности версию Элвиса Пресли в тот период. Карл Перкинс оказал колоссальное влияние на The Beatles (особенно на Джорджа Харрисона) и Эрика Клэптона, многие из песен на этой пластинке позже стали мировыми стандартами.
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