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Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) виниловая пластинка

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Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 1
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 2
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 3
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 4
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 5
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 6
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 7
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 8
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 9
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 10
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 11
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 12
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 13
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 14
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 15
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 16
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 17
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 18
Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Another World
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 1
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 2
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 3
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 4
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 5
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 6
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 7
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 8
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 9
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 10
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 11
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 12
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 13
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 14
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 15
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 16
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 17
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 18
  • Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735007
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Загружаем...
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Загружаем...
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Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602438623075]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Another World
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Space, Business, China Belle, Why Don't We Try Again, On My Way Up, Cyborg, The Guv'nor, Wilderness, Slow Down, One Rainy Wish, All The Way From Memphis, Another World, CD1: Another World Space, Business, China Belle, Why Don't We Try Again, On My Way Up, Cyborg, The Guv'nor, Wilderness, Slow Down, One Rainy Wish, All The Way From Memphis, Another World, Being On My Own, CD2: Another Disc Brian Talks (A Tribute To Cozy Powell), "The Business" (Rock On Cozy Mix), Hot Patootie, F.B.I. (Original Ru
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Специальное издание (серия)
Brian May Gold Series
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
эксклюзивный значок
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) виниловая пластинка

"Another World" - ремастированное переиздание сольного студийного альбома Брайана Мэя, первоначально выпущенного в 1998 году. Релиз из серии "Brian May Gold Series" представлен в подарочном бокс-сете и содержит: оригинальный альбом на голубом 180-граммовом виниле и CD, а также бонусный компакт-диск с альтернативными версиями, би-сайдами и концертными записями. Брайан Мэй - британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы. Командор Ордена Британской империи (CBE). Свой дебютный полноформатный альбом Брайан начал готовить в 1991 году, незадолго до смерти Фредди Меркьюри. Выходу альбома предшествовал сингл "Driven by You". Песня была написана к рекламной акции "Ford" и имела в Британии очень большой успех. В поддержку "Back to the Light" Брайан Мэй организовал глобальное мировое турне. По следам этих гастролей был выпущен концертник "Live at the Brixton Academy", на котором прозвучал как сольный материал, так и классика Queen. После смерти Фредди Меркьюри Мэй занялся сольной карьерой. Ему удалось записать семь довольно удачных сольных альбомов.

Отзывы о товаре Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602438623075]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Another World
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Space, Business, China Belle, Why Don't We Try Again, On My Way Up, Cyborg, The Guv'nor, Wilderness, Slow Down, One Rainy Wish, All The Way From Memphis, Another World, CD1: Another World Space, Business, China Belle, Why Don't We Try Again, On My Way Up, Cyborg, The Guv'nor, Wilderness, Slow Down, One Rainy Wish, All The Way From Memphis, Another World, Being On My Own, CD2: Another Disc Brian Talks (A Tribute To Cozy Powell), "The Business" (Rock On Cozy Mix), Hot Patootie, F.B.I. (Original Ru
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Специальное издание (серия)
Brian May Gold Series
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
эксклюзивный значок
Страна производитель
США
Описание
"Another World" - ремастированное переиздание сольного студийного альбома Брайана Мэя, первоначально выпущенного в 1998 году. Релиз из серии "Brian May Gold Series" представлен в подарочном бокс-сете и содержит: оригинальный альбом на голубом 180-граммовом виниле и CD, а также бонусный компакт-диск с альтернативными версиями, би-сайдами и концертными записями. Брайан Мэй - британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, автор многих хитов группы. Командор Ордена Британской империи (CBE). Свой дебютный полноформатный альбом Брайан начал готовить в 1991 году, незадолго до смерти Фредди Меркьюри. Выходу альбома предшествовал сингл "Driven by You". Песня была написана к рекламной акции "Ford" и имела в Британии очень большой успех. В поддержку "Back to the Light" Брайан Мэй организовал глобальное мировое турне. По следам этих гастролей был выпущен концертник "Live at the Brixton Academy", на котором прозвучал как сольный материал, так и классика Queen. После смерти Фредди Меркьюри Мэй занялся сольной карьерой. Ему удалось записать семь довольно удачных сольных альбомов.
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Brian May - Another World (Box) (coloured) (0602438623075) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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