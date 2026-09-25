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Brian Eno - Another Green World (0602557951639) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brian Eno - Another Green World (0602557951639) виниловая пластинка

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Brian Eno - Another Green World (0602557951639) - фото 1
Brian Eno - Another Green World (0602557951639) - фото 2
Brian Eno - Another Green World (0602557951639) - фото 3
Brian Eno - Another Green World (0602557951639) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Another Green World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Eno - Another Green World (0602557951639) - фото 1
  • Brian Eno - Another Green World (0602557951639) - фото 2
  • Brian Eno - Another Green World (0602557951639) - фото 3
  • Brian Eno - Another Green World (0602557951639) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735005
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Brian Eno - Another Green World (0602557951639) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Astralwerks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Astralwerks
Barcode
[0602557951639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Another Green World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sky Saw, Over Fire Island, Elmo's Fire, In Dark Trees, The Big Ship, I'll Come Running, Another Green World, Sombre Reptiles, Little Fishes, Golden Hours, Becalmed, Zawinul/Lava, Everything Merges With The Night, Spirits Drifting
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Eno - Another Green World (0602557951639) виниловая пластинка

17 ноября 2017 года Astralwerks Records представляет переиздание на виниле классического альбома Брайана Ино «Another Green World». Первоначально выпущенный на Island Records в 1975 году, «Another Green World» является идеальным связующим звеном между поп-музыкальной жизнью Брайана Ино и его ранними экспериментами в жанре эмбиент.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Brian Eno - Another Green World (0602557951639) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Astralwerks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Astralwerks
Barcode
[0602557951639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Another Green World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sky Saw, Over Fire Island, Elmo's Fire, In Dark Trees, The Big Ship, I'll Come Running, Another Green World, Sombre Reptiles, Little Fishes, Golden Hours, Becalmed, Zawinul/Lava, Everything Merges With The Night, Spirits Drifting
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
17 ноября 2017 года Astralwerks Records представляет переиздание на виниле классического альбома Брайана Ино «Another Green World». Первоначально выпущенный на Island Records в 1975 году, «Another Green World» является идеальным связующим звеном между поп-музыкальной жизнью Брайана Ино и его ранними экспериментами в жанре эмбиент.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
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Brian Eno - Another Green World (0602557951639) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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