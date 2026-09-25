Black Stone Cherry - Magic Mountain (coloured) (8719262039094) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Black Stone Cherry - Magic Mountain (coloured) (8719262039094) виниловая пластинка
2LP — 180-граммовый аудиофильский золотой и фиолетово-мраморный винил, ограниченный тираж 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров. Magic Mountain — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Black Stone Cherry. Альбом дебютировал на 22-м месте в чарте Billboard 200, разойдясь тиражом 13 000 копий в США за первую неделю релиза. В Великобритании он дебютировал на 5-м месте. Спродюсированный, смонтированный и сведенный Джо Баррези ( Melvins Queens of the Stone Age ), этот набор из 15 песен откровенно отражает самые большие влияния группы — Lynyrd Skynyrd Led Zeppelin Cream и Whitesnake — но помещает их в контекст пост-гранжа и хард-рока XXI века. Magic Mountain слаженно объединяет все сильные стороны BSC. От развязного блюз-металла открывающего трека Holding on. до Letting Go и завершающего трека Revolutionize Magic Mountain приближается к тому волнению, которое Black Stone Cherry создают вживую, и демонстрирует их самые утонченные навыки написания песен. Альбом Magic Mountain впервые доступен на виниле ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на золотисто-фиолетовом мраморном виниле. Он содержит не менее двух бонус-треков и имеет переработанную обложку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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