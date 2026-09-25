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Black Stone Cherry - Magic Mountain (coloured) (8719262039094) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Stone Cherry - Magic Mountain (coloured) (8719262039094) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Magic Mountain
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Stone Cherry - Magic Mountain (coloured) (8719262039094) - фото 1
  • Black Stone Cherry - Magic Mountain (coloured) (8719262039094) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735001
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Black Stone Cherry - Magic Mountain (coloured) (8719262039094) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Magic Mountain
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Holding On To Letting Go, Peace Pipe, Me And Mary Jane, Runaway, Magic Mountain, Never Surrender, Blow My Mind, Sometimes, Fiesta Del Fuego, Dance Girl, Hollywood In Kentucky, Remember Me, Leave Your World Behind, Revolutionize
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Stone Cherry - Magic Mountain (coloured) (8719262039094) виниловая пластинка

2LP — 180-граммовый аудиофильский золотой и фиолетово-мраморный винил, ограниченный тираж 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров. Magic Mountain — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Black Stone Cherry. Альбом дебютировал на 22-м месте в чарте Billboard 200, разойдясь тиражом 13 000 копий в США за первую неделю релиза. В Великобритании он дебютировал на 5-м месте. Спродюсированный, смонтированный и сведенный Джо Баррези ( Melvins Queens of the Stone Age ), этот набор из 15 песен откровенно отражает самые большие влияния группы — Lynyrd Skynyrd Led Zeppelin Cream и Whitesnake — но помещает их в контекст пост-гранжа и хард-рока XXI века. Magic Mountain слаженно объединяет все сильные стороны BSC. От развязного блюз-металла открывающего трека Holding on. до Letting Go и завершающего трека Revolutionize Magic Mountain приближается к тому волнению, которое Black Stone Cherry создают вживую, и демонстрирует их самые утонченные навыки написания песен. Альбом Magic Mountain впервые доступен на виниле ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на золотисто-фиолетовом мраморном виниле. Он содержит не менее двух бонус-треков и имеет переработанную обложку.

Отзывы о товаре Black Stone Cherry - Magic Mountain (coloured) (8719262039094) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Magic Mountain
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Holding On To Letting Go, Peace Pipe, Me And Mary Jane, Runaway, Magic Mountain, Never Surrender, Blow My Mind, Sometimes, Fiesta Del Fuego, Dance Girl, Hollywood In Kentucky, Remember Me, Leave Your World Behind, Revolutionize
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
2LP — 180-граммовый аудиофильский золотой и фиолетово-мраморный винил, ограниченный тираж 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров. Magic Mountain — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Black Stone Cherry. Альбом дебютировал на 22-м месте в чарте Billboard 200, разойдясь тиражом 13 000 копий в США за первую неделю релиза. В Великобритании он дебютировал на 5-м месте. Спродюсированный, смонтированный и сведенный Джо Баррези ( Melvins Queens of the Stone Age ), этот набор из 15 песен откровенно отражает самые большие влияния группы — Lynyrd Skynyrd Led Zeppelin Cream и Whitesnake — но помещает их в контекст пост-гранжа и хард-рока XXI века. Magic Mountain слаженно объединяет все сильные стороны BSC. От развязного блюз-металла открывающего трека Holding on. до Letting Go и завершающего трека Revolutionize Magic Mountain приближается к тому волнению, которое Black Stone Cherry создают вживую, и демонстрирует их самые утонченные навыки написания песен. Альбом Magic Mountain впервые доступен на виниле ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на золотисто-фиолетовом мраморном виниле. Он содержит не менее двух бонус-треков и имеет переработанную обложку.
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Отзывы


Black Stone Cherry - Magic Mountain (coloured) (8719262039094) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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