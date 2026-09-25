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Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) виниловая пластинка

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Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Eyed Peas
Альбом (сингл)
Bridging The Gap
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) - фото 1
  • Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734999
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475387879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Eyed Peas
Альбом (сингл)
Bridging The Gap
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
B.E.P. Empire, Weekends, Get Original, Hot, Cali To New York, Lil' Lil', On My Own, Release, Bridging The Gaps, Go Go, Rap Song, Bringing It Back, Tell Your Momma Come, Request + Line
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) виниловая пластинка

Bridging the Gap — второй альбом американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas, выпущенный в 2000 году. Включает сингл «Request + Line», исполненный с Мэйси Грэй. Издание на виниле. The Black Eyed Peas — американская хип-хоп-группа, состоящая из рэперов will.i.am, apl.de.ap, Taboo и певицы J. Rey Soul. Изначально группа работала в жанре альтернативный хип-хоп, впоследствии их звучание изменилось на поп и данс-поп. Хотя группа была основана в Лос-Анджелесе в 1995 году, только с выходом в 2003 году третьего альбома, Elephunk, они добились рекордно высоких продаж. С тех пор было продано около 76 миллионов записей (35 миллионов экземпляров альбомов и 41 миллион — синглов), что делает их одной из самых продаваемых групп всех времён.

Отзывы о товаре Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475387879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Eyed Peas
Альбом (сингл)
Bridging The Gap
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
B.E.P. Empire, Weekends, Get Original, Hot, Cali To New York, Lil' Lil', On My Own, Release, Bridging The Gaps, Go Go, Rap Song, Bringing It Back, Tell Your Momma Come, Request + Line
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Bridging the Gap — второй альбом американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas, выпущенный в 2000 году. Включает сингл «Request + Line», исполненный с Мэйси Грэй. Издание на виниле. The Black Eyed Peas — американская хип-хоп-группа, состоящая из рэперов will.i.am, apl.de.ap, Taboo и певицы J. Rey Soul. Изначально группа работала в жанре альтернативный хип-хоп, впоследствии их звучание изменилось на поп и данс-поп. Хотя группа была основана в Лос-Анджелесе в 1995 году, только с выходом в 2003 году третьего альбома, Elephunk, они добились рекордно высоких продаж. С тех пор было продано около 76 миллионов записей (35 миллионов экземпляров альбомов и 41 миллион — синглов), что делает их одной из самых продаваемых групп всех времён.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Eyed Peas - Bridging The Gap (0602475387879) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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