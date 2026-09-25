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Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) виниловая пластинка

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Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) - фото 1
Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) - фото 2
Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) - фото 3
Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Everybody Digs
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) - фото 1
  • Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) - фото 2
  • Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) - фото 3
  • Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734997
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Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0025218106818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Everybody Digs
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Minority, Young And Foolish, Lucky To Be Me, Night And Day, Epilogue, Tenderly, Peace Piece, What Is There To Say, Oleo, Epilogue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) виниловая пластинка

Легенда о Билле Эвансе по-настоящему начинается с этого альбома, его второго по счету. Пианист провел большую часть 1958 года в составе одного из крупнейших коллективов в истории джаза: секстета Майлза Дэвиса, в который также входили Джон Колтрейн и Кэннонболл Эддерли. Его коллеги-музыканты уже знали его талант (название альбома было почти дословно точным, а четыре отзыва на обложке, которые смущали Билла, можно было бы легко значительно увеличить); с этой пластинкой джазовая публика начала следовать их примеру. При поддержке Сэма Джонса и Филли Джо Джонса Эванс записал несколько своих самых зажигательных трио-композиций, но эта запись была бы лишней, если бы в ней не было замечательной и завораживающей сольной импровизации под названием «Peace Piece».

Отзывы о товаре Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0025218106818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Everybody Digs
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Minority, Young And Foolish, Lucky To Be Me, Night And Day, Epilogue, Tenderly, Peace Piece, What Is There To Say, Oleo, Epilogue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics Series
Страна производитель
США
Описание
Легенда о Билле Эвансе по-настоящему начинается с этого альбома, его второго по счету. Пианист провел большую часть 1958 года в составе одного из крупнейших коллективов в истории джаза: секстета Майлза Дэвиса, в который также входили Джон Колтрейн и Кэннонболл Эддерли. Его коллеги-музыканты уже знали его талант (название альбома было почти дословно точным, а четыре отзыва на обложке, которые смущали Билла, можно было бы легко значительно увеличить); с этой пластинкой джазовая публика начала следовать их примеру. При поддержке Сэма Джонса и Филли Джо Джонса Эванс записал несколько своих самых зажигательных трио-композиций, но эта запись была бы лишней, если бы в ней не было замечательной и завораживающей сольной импровизации под названием «Peace Piece».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - Everybody Digs (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218106818) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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