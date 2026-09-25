Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) виниловая пластинка
«Sense and Sensuality» (1982) — второй и последний альбом культовой британской пост-панк группы The Au Pairs. Этот квартет из Бирмингема был очень созвучен движению за становление панк-рока начала 80-х — они упростили свою музыку по сравнению с дебютным альбомом, сделав её более фанковой и ритмичной, а тексты песен сместили с политических на личные. Добавление духовых инструментов и оригинальных синтезаторов позволило добиться большего звукового разнообразия: от диско-ориентированного дэнс-панка «Instant Touch» до кабаре-свинга «Tongue in Cheek». А «That's When It's Worth It» заимствует несколько элементов популярного пост-панка — зацикленные ритмы вспомогательных ударных и спорадически используемую секцию духовых инструментов — и превращает их в дикое звучание, в равной степени сочетающее в себе танцевальную музыку, психоделию, панк и арт-поп. Между тем, их отчетливо панковский взгляд на секс и гендерную политику был их сильнейшей тематической составляющей — и именно в этом Sense and Sensuality по-настоящему блистает. Несмотря на то, что при первом релизе альбом достиг лишь 79-го места в британских чартах, сейчас он широко считается одним из лучших пост-панк альбомов всех времен. Sense and Sensuality теперь доступен в ограниченном пронумерованном издании в 750 экземпляров на полупрозрачном виниле пурпурного цвета и содержит вкладыш.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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