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Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Au Pairs
Альбом (сингл)
Sense And Sensuality
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) - фото 1
  • Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) - фото 2
  • Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) - фото 3
  • Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734993
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Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) виниловая пластинка
3 390 руб.
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Au Pairs
Альбом (сингл)
Sense And Sensuality
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Don't Lie Back, (That's When) It's Worth It, Instant Touch, Sex Without Stress, Fiasco, Intact, Tongue In Cheek, Stepping Out Of Line, Shakedown, America
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) виниловая пластинка

«Sense and Sensuality» (1982) — второй и последний альбом культовой британской пост-панк группы The Au Pairs. Этот квартет из Бирмингема был очень созвучен движению за становление панк-рока начала 80-х — они упростили свою музыку по сравнению с дебютным альбомом, сделав её более фанковой и ритмичной, а тексты песен сместили с политических на личные. Добавление духовых инструментов и оригинальных синтезаторов позволило добиться большего звукового разнообразия: от диско-ориентированного дэнс-панка «Instant Touch» до кабаре-свинга «Tongue in Cheek». А «That's When It's Worth It» заимствует несколько элементов популярного пост-панка — зацикленные ритмы вспомогательных ударных и спорадически используемую секцию духовых инструментов — и превращает их в дикое звучание, в равной степени сочетающее в себе танцевальную музыку, психоделию, панк и арт-поп. Между тем, их отчетливо панковский взгляд на секс и гендерную политику был их сильнейшей тематической составляющей — и именно в этом Sense and Sensuality по-настоящему блистает. Несмотря на то, что при первом релизе альбом достиг лишь 79-го места в британских чартах, сейчас он широко считается одним из лучших пост-панк альбомов всех времен. Sense and Sensuality теперь доступен в ограниченном пронумерованном издании в 750 экземпляров на полупрозрачном виниле пурпурного цвета и содержит вкладыш.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Au Pairs
Альбом (сингл)
Sense And Sensuality
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Don't Lie Back, (That's When) It's Worth It, Instant Touch, Sex Without Stress, Fiasco, Intact, Tongue In Cheek, Stepping Out Of Line, Shakedown, America
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Sense and Sensuality» (1982) — второй и последний альбом культовой британской пост-панк группы The Au Pairs. Этот квартет из Бирмингема был очень созвучен движению за становление панк-рока начала 80-х — они упростили свою музыку по сравнению с дебютным альбомом, сделав её более фанковой и ритмичной, а тексты песен сместили с политических на личные. Добавление духовых инструментов и оригинальных синтезаторов позволило добиться большего звукового разнообразия: от диско-ориентированного дэнс-панка «Instant Touch» до кабаре-свинга «Tongue in Cheek». А «That's When It's Worth It» заимствует несколько элементов популярного пост-панка — зацикленные ритмы вспомогательных ударных и спорадически используемую секцию духовых инструментов — и превращает их в дикое звучание, в равной степени сочетающее в себе танцевальную музыку, психоделию, панк и арт-поп. Между тем, их отчетливо панковский взгляд на секс и гендерную политику был их сильнейшей тематической составляющей — и именно в этом Sense and Sensuality по-настоящему блистает. Несмотря на то, что при первом релизе альбом достиг лишь 79-го места в британских чартах, сейчас он широко считается одним из лучших пост-панк альбомов всех времен. Sense and Sensuality теперь доступен в ограниченном пронумерованном издании в 750 экземпляров на полупрозрачном виниле пурпурного цвета и содержит вкладыш.


Теги товара: Progressive Rock
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Au Pairs - Sense And Sensuality (coloured) (8719262039438) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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