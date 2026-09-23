Описание товара Armin Van Buuren - A State Of Trance Year Mix 2025 (8719262043558) виниловая пластинка

3LP - Ограниченное издание из 1500 экземпляров с индивидуальными номерами на 180-граммовом черном виниле, роскошный плотный конверт с глянцевым ламинированием, включает вкладыш с аннотациями Армина ван Бюрена. Все мы сталкиваемся с моментами, которые бросают вызов тому, кто мы есть и кем мы можем стать. Мы спотыкаемся, сомневаемся, падаем — но в этих моментах таится искра трансформации. Это не просто перемены. Это смелость. Это огонь. И эта же смелость лежит в основе двадцать второй части ежегодной серии миксов Армина ван Бюрена. Открываясь мощным повествованием, которое закладывает основу для трансформации, это путешествие из 113 треков проведет вас через звуки, которые вселяют смелость, стремление к переосмыслению и непоколебимую энергию. От воодушевляющих гимнов и эмоциональных вокальных треков до энергичного, раздвигающего границы техно-транса, микс включает в себя работы таких продюсеров, как Armin van Buuren, Adam Beyer KI/KI Ferry Corsten Joris Voorn Hardwell Svenson & Gielen Hannah Laing Factor B Mauro Picotto и других. Сотрудничество с такими артистами, как Bon Jovi, Martin Garrix, Sam Gray и Malou, подчеркивает дух единения и обновления, а такие треки, как "Set Me Free (Rising Star Remix)", "Put Your Bassline", "Holding The Light", "Marama (Moon & Stars)" и "Missing Part Of Me", демонстрируют способность превращать моменты в воспоминания. Будь то парящие мелодии или неустанные грувы, этот микс приглашает вас сделать шаг вперед, принять неизвестное и позволить музыке направлять вашу собственную трансформацию. Все вместе, в A State of Trance. Сборник A State Of Trance Year Mix 2025 выпущен ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на черном виниле и включает вкладыш с аннотациями Армина ван Бюрена.