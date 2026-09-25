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Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) виниловая пластинка

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Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) - фото 2
Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) - фото 1
  • Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) - фото 2
  • Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734984
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596975007467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dean Martin - You're Nobody Till Somebody Loves You, Tony Bennett - Rags To Riches, The Ink Spots - Whispering Grass (Don't Tell The Trees), The Shirelles - I Met Him On A Sunday (aka "Da Doo Ron Ron"), Robert & Johnny - You're Mine, Howlin' Wolf - Smokestack Lightning, The Cramps - The Creature From The Black Leather Lagoon, Jimmy Smith - Walk On The Wild Side, Jimpson & Group - The Murderer's Home, Santo & Johnny - Sleep Walk, Lonnie Johnson - Tomorrow Night, Glenn Miller & His Orchestra - Moo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) виниловая пластинка

«Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese» — cборник, посвященный музыке из культовых фильмов режиссера Мартина Скорсезе. В него включены композиции, которые стали визитными карточками его кинокартин.

Отзывы о товаре Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596975007467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dean Martin - You're Nobody Till Somebody Loves You, Tony Bennett - Rags To Riches, The Ink Spots - Whispering Grass (Don't Tell The Trees), The Shirelles - I Met Him On A Sunday (aka "Da Doo Ron Ron"), Robert & Johnny - You're Mine, Howlin' Wolf - Smokestack Lightning, The Cramps - The Creature From The Black Leather Lagoon, Jimmy Smith - Walk On The Wild Side, Jimpson & Group - The Murderer's Home, Santo & Johnny - Sleep Walk, Lonnie Johnson - Tomorrow Night, Glenn Miller & His Orchestra - Moo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
«Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese» — cборник, посвященный музыке из культовых фильмов режиссера Мартина Скорсезе. В него включены композиции, которые стали визитными карточками его кинокартин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Scorcese Sounds: A Tribute To Martin Scorsese (3596975007467) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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