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Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) виниловая пластинка

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Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) - фото 2
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Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) - фото 4
Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Led Zeppelin In Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) - фото 1
  • Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) - фото 2
  • Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) - фото 3
  • Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) - фото 4
  • Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734980
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973933669]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Led Zeppelin In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aldo Romano, Remi Vignolo & Baptiste Trotignon - Black Dog, Eight To The Bar - Rock And Roll, Vincent Peirani Living Being - Stairway To Heaven, David Neerman - Friends, Bonerama - Heartbreaker, Motohiko Hino (featuring John Scofield) - The Ocean, Nguyen Le - Whole Lotta Love, Pierrejean Gaucher - Kashmir, The Electric Kings - Bring It On Home, Orchestre National de Jazz Franck Tortiller - No Quarter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) виниловая пластинка

Led Zeppelin In Jazz — сборник джазовых кавер-версий на классические хиты рок-группы Led Zeppelin в исполнении различных артистов, где рок-хиты переосмыслены в стилях от фьюжн до традиционного джаза.

Отзывы о товаре Various Artists - Led Zeppelin In Jazz (3596973933669) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973933669]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Led Zeppelin In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Aldo Romano, Remi Vignolo & Baptiste Trotignon - Black Dog, Eight To The Bar - Rock And Roll, Vincent Peirani Living Being - Stairway To Heaven, David Neerman - Friends, Bonerama - Heartbreaker, Motohiko Hino (featuring John Scofield) - The Ocean, Nguyen Le - Whole Lotta Love, Pierrejean Gaucher - Kashmir, The Electric Kings - Bring It On Home, Orchestre National de Jazz Franck Tortiller - No Quarter
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Описание
Led Zeppelin In Jazz — сборник джазовых кавер-версий на классические хиты рок-группы Led Zeppelin в исполнении различных артистов, где рок-хиты переосмыслены в стилях от фьюжн до традиционного джаза.
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