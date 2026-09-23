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Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) виниловая пластинка

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Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 1
Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 2
Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 3
Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 4
Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 5
Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 6
Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 7
Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hip-Hop All Stars
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 1
  • Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 2
  • Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 3
  • Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 4
  • Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 5
  • Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 6
  • Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 7
  • Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734979
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974422469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hip-Hop All Stars
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Sugarhill Gang - Rapper's Delight, Joe Bataan - Rap-O Clap-O, Funky 4 + 1 - That's The Joint (Remix), Afrika Bambaataa x Zulu Nation & Cosmic Force - Zulu Na, Grandmaster Flash & The Furious Five - The Message, Super-Wolf - Super-Wolf Can Do It, Spoonie Gee - Spoonin' Rap, Cold Crush Brothers - Basketball Throwdown, Fab 5 Freddy - Down By Law, Boogie Down Productions - 9mm Goes Bang, Jungle Brothers - Straight Out The Jungle, Digital Underground Feat. 2Pac - Same Song, Monie Love Feat. True
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) виниловая пластинка

Откройте для себя историю хип-хопа с этим бокс-сетом из трех виниловых пластинок!

Отзывы о товаре Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974422469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hip-Hop All Stars
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Sugarhill Gang - Rapper's Delight, Joe Bataan - Rap-O Clap-O, Funky 4 + 1 - That's The Joint (Remix), Afrika Bambaataa x Zulu Nation & Cosmic Force - Zulu Na, Grandmaster Flash & The Furious Five - The Message, Super-Wolf - Super-Wolf Can Do It, Spoonie Gee - Spoonin' Rap, Cold Crush Brothers - Basketball Throwdown, Fab 5 Freddy - Down By Law, Boogie Down Productions - 9mm Goes Bang, Jungle Brothers - Straight Out The Jungle, Digital Underground Feat. 2Pac - Same Song, Monie Love Feat. True
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Откройте для себя историю хип-хопа с этим бокс-сетом из трех виниловых пластинок!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Hip-Hop All Stars (Box) (3596974422469) виниловая пластинка – стоимость товара 5570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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