Two Door Cinema Club - Tourist History (5400863194925) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Two Door Cinema Club
Альбом (сингл)
Tourist History
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734972
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863194925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Two Door Cinema Club
Альбом (сингл)
Tourist History
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cigarettes In The Theatre, Come Back Home, Do You Want It All?, This Is The Life, Something Good Can Work, I Can Talk, Undercover Martyn, What You Know, Eat That Up, It's Good For You, You're Not Stubborn
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Two Door Cinema Club - Tourist History (5400863194925) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cigarettes In The Theatre, Come Back Home, Do You Want It All?, This Is The Life, Something Good Can Work, I Can Talk, Undercover Martyn, What You Know, Eat That Up, It's Good For You, You're Not Stubborn
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863194925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Two Door Cinema Club
Альбом (сингл)
Tourist History
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cigarettes In The Theatre, Come Back Home, Do You Want It All?, This Is The Life, Something Good Can Work, I Can Talk, Undercover Martyn, What You Know, Eat That Up, It's Good For You, You're Not Stubborn
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cigarettes In The Theatre, Come Back Home, Do You Want It All?, This Is The Life, Something Good Can Work, I Can Talk, Undercover Martyn, What You Know, Eat That Up, It's Good For You, You're Not Stubborn
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