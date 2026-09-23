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Three Days Grace - Transit Of Venus (0199584114118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Three Days Grace - Transit Of Venus (0199584114118) виниловая пластинка

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Three Days Grace - Transit Of Venus (0199584114118) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Three Days Grace
Альбом (сингл)
Transit Of Venus
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Three Days Grace - Transit Of Venus (0199584114118) - фото 1
  • Three Days Grace - Transit Of Venus (0199584114118) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734970
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584114118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Three Days Grace
Альбом (сингл)
Transit Of Venus
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sign Of The Times, Chalk Outline, The High Road, Operate, Anonymous, Misery Loves My Company, Give In To Me, Happiness, Give Me A Reason, Time That Remains, Expectations, Broken Glass, Unbreakable Heart
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Three Days Grace - Transit Of Venus (0199584114118) виниловая пластинка

Transit of Venus — четвёртый студийный альбом канадской рок-группы Three Days Grace, выпущенный в 2012 году. Альбом включает в себя три сингла, занявших первые места в рок-чартах: «Chalk Outline», «The High Road» и «Misery Loves My Company». Это последняя студийная работа группы с оригинальным вокалистом Адамом Гонтье перед его уходом в 2013 году (он вернулся в коллектив только в 2024-м). На этой пластинке группа начала экспериментировать с электроникой и синтезаторами под руководством продюсера Дона Гилмора (известного по работе с Linkin Park). Название Transit of Venus («Прохождение Венеры») отсылает к редкому астрономическому явлению, произошедшему в год выхода альбома (июнь 2012), что символизировало уникальность момента.

Отзывы о товаре Three Days Grace - Transit Of Venus (0199584114118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584114118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Three Days Grace
Альбом (сингл)
Transit Of Venus
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sign Of The Times, Chalk Outline, The High Road, Operate, Anonymous, Misery Loves My Company, Give In To Me, Happiness, Give Me A Reason, Time That Remains, Expectations, Broken Glass, Unbreakable Heart
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Transit of Venus — четвёртый студийный альбом канадской рок-группы Three Days Grace, выпущенный в 2012 году. Альбом включает в себя три сингла, занявших первые места в рок-чартах: «Chalk Outline», «The High Road» и «Misery Loves My Company». Это последняя студийная работа группы с оригинальным вокалистом Адамом Гонтье перед его уходом в 2013 году (он вернулся в коллектив только в 2024-м). На этой пластинке группа начала экспериментировать с электроникой и синтезаторами под руководством продюсера Дона Гилмора (известного по работе с Linkin Park). Название Transit of Venus («Прохождение Венеры») отсылает к редкому астрономическому явлению, произошедшему в год выхода альбома (июнь 2012), что символизировало уникальность момента.
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