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Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) виниловая пластинка

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Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 1
Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 2
Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 3
Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 4
Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 5
Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый, фиолетовый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 1
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 2
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 3
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 4
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 5
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734969
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Характеристики

Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759211266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You're My Heart, You're My Soul (Thomas' Version) (Long Version), You Can Win If You Want (Thomas' Version) (Long Version), Don't Fly Too High (Long Version), Cheri Cheri Lady (Thomas' Version) (Long Version), Don't Break My Soul (Long Version), Love Society (Long Version), Brother Louie (Thomas' Version) (Long Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version) (Long Version), Midnight Lover (Long Version), Geronimo's Cadillac (Thomas' Version) (Long Version), Give Me Peace On Ear
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, фиолетовый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You're My Heart, You're My Soul (Thomas' Version) (Long Version), You Can Win If You Want (Thomas' Version) (Long Version), Don't Fly Too High (Long Version), Cheri Cheri Lady (Thomas' Version) (Long Version), Don't Break My Soul (Long Version), Love Society (Long Version), Brother Louie (Thomas' Version) (Long Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version) (Long Version), Midnight Lover (Long Version), Geronimo's Cadillac (Thomas' Version) (Long Version), Give Me Peace On Earth (Thomas' Version) (Long Version), Lonely Tears In Chinatown (Thomas' Version) (Long Version), Cherokee Highway (Long Version), Jet Airliner (Thomas' Version) (Long Version), Don't Worry (Thomas' Version) (Long Version), Lost In Your Eyes (Long Version), In 100 Years (Thomas' Version) (Long Version), Boulevard of Broken Dreams (Long Version)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Thomas Anders - Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions (4029759211266) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759211266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: Magic-The Long Versions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You're My Heart, You're My Soul (Thomas' Version) (Long Version), You Can Win If You Want (Thomas' Version) (Long Version), Don't Fly Too High (Long Version), Cheri Cheri Lady (Thomas' Version) (Long Version), Don't Break My Soul (Long Version), Love Society (Long Version), Brother Louie (Thomas' Version) (Long Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version) (Long Version), Midnight Lover (Long Version), Geronimo's Cadillac (Thomas' Version) (Long Version), Give Me Peace On Ear
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, фиолетовый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You're My Heart, You're My Soul (Thomas' Version) (Long Version), You Can Win If You Want (Thomas' Version) (Long Version), Don't Fly Too High (Long Version), Cheri Cheri Lady (Thomas' Version) (Long Version), Don't Break My Soul (Long Version), Love Society (Long Version), Brother Louie (Thomas' Version) (Long Version), Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) (Thomas' Version) (Long Version), Midnight Lover (Long Version), Geronimo's Cadillac (Thomas' Version) (Long Version), Give Me Peace On Earth (Thomas' Version) (Long Version), Lonely Tears In Chinatown (Thomas' Version) (Long Version), Cherokee Highway (Long Version), Jet Airliner (Thomas' Version) (Long Version), Don't Worry (Thomas' Version) (Long Version), Lost In Your Eyes (Long Version), In 100 Years (Thomas' Version) (Long Version), Boulevard of Broken Dreams (Long Version)


Теги товара: Цветной винил
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