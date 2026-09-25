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The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) виниловая пластинка

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The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) - фото 1
The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) - фото 2
The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) - фото 3
The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) - фото 4
The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
WAITING FOR MIRACLES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) - фото 1
  • The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) - фото 2
  • The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) - фото 3
  • The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) - фото 4
  • The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction
Barcode
[8716059018980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
WAITING FOR MIRACLES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
House Of Cards, Black Flag, Miracles For America, Vertigo, The Bridge, Ascending To The Stars, Wicked Old Symphony, The Rebel Circus, Sleep With The Enemy, The Crowning Of Greed, House Of Cards Reprise, Spirals, Steampunk, We Were Always Here, Busking At Brobank
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) виниловая пластинка

Тринадцатый студийный альбом прогрессивной рок-группы the Flower Kings, выпущенный в 2019 году.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction
Barcode
[8716059018980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
WAITING FOR MIRACLES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
House Of Cards, Black Flag, Miracles For America, Vertigo, The Bridge, Ascending To The Stars, Wicked Old Symphony, The Rebel Circus, Sleep With The Enemy, The Crowning Of Greed, House Of Cards Reprise, Spirals, Steampunk, We Were Always Here, Busking At Brobank
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Тринадцатый студийный альбом прогрессивной рок-группы the Flower Kings, выпущенный в 2019 году.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018980) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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