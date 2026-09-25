The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018973) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
WAITING FOR MIRACLES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 734965
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 360 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction
Barcode
[8716059018973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
WAITING FOR MIRACLES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
House Of Cards, Black Flag, Miracles For America, Vertigo, The Bridge, Ascending To The Stars, Wicked Old Symphony, The Rebel Circus, Sleep With The Enemy, The Crowning Of Greed, House Of Cards Reprise, Spirals, Steampunk, We Were Always Here, Busking At Brobank
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018973) виниловая пластинка
Тринадцатый студийный альбом прогрессивной рок-группы the Flower Kings, выпущенный в 2019 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитMarillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитDream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитCage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитMal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитLana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитFlorence And The Machine - High As Hope (0602567485957) винилова...
Бренд
Construction
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Construction
Barcode
[8716059018973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
WAITING FOR MIRACLES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
House Of Cards, Black Flag, Miracles For America, Vertigo, The Bridge, Ascending To The Stars, Wicked Old Symphony, The Rebel Circus, Sleep With The Enemy, The Crowning Of Greed, House Of Cards Reprise, Spirals, Steampunk, We Were Always Here, Busking At Brobank
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Тринадцатый студийный альбом прогрессивной рок-группы the Flower Kings, выпущенный в 2019 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018973) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Flower Kings - Waiting For Miracles (coloured) (8716059018973) виниловая пластинка