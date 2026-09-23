The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) виниловая пластинка
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Описание товара The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) виниловая пластинка
Новое переиздание на желтом виниле шестого студийного альбома "L.A. Woman" культовой американской рок-группы The Doors, выпущенного в апреле 1971 года и ставшего последним, записанным группой при жизни вокалиста Джима Моррисона. The Doors прожили несколько жизней всего за пять лет существования группы, и к концу 1970 года психологические потери от зависимости Джима Моррисона и проблемы с законом угрожали сокрушить группу. Любая попытка записать альбом в таких условиях должна была закончиться катастрофой, но на L.A. Woman - последнем альбоме Doors, выпущенном при жизни Моррисона - группе удалось добиться успеха почти вопреки себе. Альбом, спродюсированный и записанный на их частной репетиционной площадке, стал возвращением домой как в музыкальном, так и в духовном смысле. «Наша последняя пластинка стала похожа на наш первый альбом: сырая и простая», - размышлял в своей автобиографии барабанщик Джон Денсмор. «Как будто мы прошли полный круг. Мы снова стали гаражной группой, где начался рок-н-ролл». Моррисон уехал в длительную поездку в Париж, пока готовились финальные миксы, надеясь снова найти свою музу в Городе Света. Ему уже не суждено было вернуться: певец умер там в июле 1971 года.
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Теги товара: Indie
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Теги товара: Indie
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