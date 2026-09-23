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The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) виниловая пластинка

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The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 1
The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 2
The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 3
The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 4
The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 5
The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. Woman
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 1
  • The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 2
  • The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 3
  • The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 4
  • The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 5
  • The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734963
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Характеристики

Бренд
Elektra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[0081227827328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. Woman
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Changeling, Love Her Madly, Been Down So Long, Cars Hiss By My Window, L.A. Woman, L'America, Hyacinth House, Crawling King Snake, The WASP (Texas Radio And The Big Beat), Riders On The Storm
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - L.A. Woman (coloured) (0081227827328) виниловая пластинка

Новое переиздание на желтом виниле шестого студийного альбома "L.A. Woman" культовой американской рок-группы The Doors, выпущенного в апреле 1971 года и ставшего последним, записанным группой при жизни вокалиста Джима Моррисона. The Doors прожили несколько жизней всего за пять лет существования группы, и к концу 1970 года психологические потери от зависимости Джима Моррисона и проблемы с законом угрожали сокрушить группу. Любая попытка записать альбом в таких условиях должна была закончиться катастрофой, но на L.A. Woman - последнем альбоме Doors, выпущенном при жизни Моррисона - группе удалось добиться успеха почти вопреки себе. Альбом, спродюсированный и записанный на их частной репетиционной площадке, стал возвращением домой как в музыкальном, так и в духовном смысле. «Наша последняя пластинка стала похожа на наш первый альбом: сырая и простая», - размышлял в своей автобиографии барабанщик Джон Денсмор. «Как будто мы прошли полный круг. Мы снова стали гаражной группой, где начался рок-н-ролл». Моррисон уехал в длительную поездку в Париж, пока готовились финальные миксы, надеясь снова найти свою музу в Городе Света. Ему уже не суждено было вернуться: певец умер там в июле 1971 года.



Теги товара: Indie

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Характеристики
Бренд
Elektra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[0081227827328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
L.A. Woman
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Changeling, Love Her Madly, Been Down So Long, Cars Hiss By My Window, L.A. Woman, L'America, Hyacinth House, Crawling King Snake, The WASP (Texas Radio And The Big Beat), Riders On The Storm
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новое переиздание на желтом виниле шестого студийного альбома "L.A. Woman" культовой американской рок-группы The Doors, выпущенного в апреле 1971 года и ставшего последним, записанным группой при жизни вокалиста Джима Моррисона. The Doors прожили несколько жизней всего за пять лет существования группы, и к концу 1970 года психологические потери от зависимости Джима Моррисона и проблемы с законом угрожали сокрушить группу. Любая попытка записать альбом в таких условиях должна была закончиться катастрофой, но на L.A. Woman - последнем альбоме Doors, выпущенном при жизни Моррисона - группе удалось добиться успеха почти вопреки себе. Альбом, спродюсированный и записанный на их частной репетиционной площадке, стал возвращением домой как в музыкальном, так и в духовном смысле. «Наша последняя пластинка стала похожа на наш первый альбом: сырая и простая», - размышлял в своей автобиографии барабанщик Джон Денсмор. «Как будто мы прошли полный круг. Мы снова стали гаражной группой, где начался рок-н-ролл». Моррисон уехал в длительную поездку в Париж, пока готовились финальные миксы, надеясь снова найти свою музу в Городе Света. Ему уже не суждено было вернуться: певец умер там в июле 1971 года.


Теги товара: Indie
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