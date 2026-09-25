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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) - фото 1
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) - фото 2
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) - фото 3
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) - фото 4
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Turn Of A Friendly Card
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) - фото 1
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) - фото 2
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) - фото 3
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) - фото 4
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734961
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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) виниловая пластинка
4 080 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Turn Of A Friendly Card
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
May Be A Price To Pay, Games People Play, Time, I Don’t Wanna Go Home, The Gold Bug, B1.The Turn Of A Friendly Card, The Turn Of A Friendly Card (Pt. 1), Snake Eyes, The Ace Of Swords, Nothing Left To Lose, The Turn Of A Friendly Card (Pt. 2)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) виниловая пластинка

Альбом "The Turn Of A Friendly Card" был впервые выпущен в ноябре 1980 года и стал пятым альбомом группы The Alan Parsons Project, детища композитора, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона и известного продюсера и звукоинженера Алана Парсонса. Вдохновленный временем, проведенным Эриком Вулфсоном и Аланом Парсонсом в Монте-Карло, этот легендарный альбом был записан в Париже. В записи приняли участие такие музыканты, как Иэн Бэрнсон (гитара), Дэвид Патон (бас) и Стюарт Эллиотт (ударные), а Эрик Вулфсон играл на клавишных и исполнял вокальные партии вместе с Элмером Гантри, Крисом Рейнбоу и Ленни Закатеком. «The Turn of a Friendly Card» стал одним из самых продаваемых альбомов Alan Parsons Project, получив золотой статус во многих европейских странах и США. Альбом включал в себя такие классические композиции, как «Games People Play», «Time», «The Gold Bug» и сюиту «The Turn of a Friendly», которая доминировала на второй стороне альбома.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Turn Of A Friendly Card
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
May Be A Price To Pay, Games People Play, Time, I Don’t Wanna Go Home, The Gold Bug, B1.The Turn Of A Friendly Card, The Turn Of A Friendly Card (Pt. 1), Snake Eyes, The Ace Of Swords, Nothing Left To Lose, The Turn Of A Friendly Card (Pt. 2)
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом "The Turn Of A Friendly Card" был впервые выпущен в ноябре 1980 года и стал пятым альбомом группы The Alan Parsons Project, детища композитора, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона и известного продюсера и звукоинженера Алана Парсонса. Вдохновленный временем, проведенным Эриком Вулфсоном и Аланом Парсонсом в Монте-Карло, этот легендарный альбом был записан в Париже. В записи приняли участие такие музыканты, как Иэн Бэрнсон (гитара), Дэвид Патон (бас) и Стюарт Эллиотт (ударные), а Эрик Вулфсон играл на клавишных и исполнял вокальные партии вместе с Элмером Гантри, Крисом Рейнбоу и Ленни Закатеком. «The Turn of a Friendly Card» стал одним из самых продаваемых альбомов Alan Parsons Project, получив золотой статус во многих европейских странах и США. Альбом включал в себя такие классические композиции, как «Games People Play», «Time», «The Gold Bug» и сюиту «The Turn of a Friendly», которая доминировала на второй стороне альбома.


Теги товара: Progressive Rock
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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Half Speed) (coloured) (0711297534481) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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