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The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) - фото 1
The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) - фото 2
The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) - фото 3
The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) - фото 2
  • The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) - фото 3
  • The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734959
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Самовывоз в Москве
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The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Sirius (Instrumental), Eye In The Sky, Children Of The Moon, Gemini, Silence And I, You're Gonna Get Your Fingers Burned, Psychobabble, Mammagamma (Instrumental), Step By Step, Old And Wise
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) виниловая пластинка

«Eye in the Sky» — шестой студийный альбом The Alan Parsons Project и, пожалуй, самый коммерчески успешный альбом этой прогрессив-рок-группы. Открывающая альбом инструментальная композиция «Sirius» — одна из самых узнаваемых в спорте: её фанфары неразрывно связаны с объявлением Майкла Джордана и его команды «Чикаго Буллз» на играх. Следующая за ней заглавная композиция также стала хитом и до сих пор звучит на радиостанциях. Благодаря своей великолепной глубине, пространственному разделению звуков, сравнимому с концертным залом, и реалистичному воспроизведению, "Eye In The Sky" превосходно иллюстрирует важность перфекционизма в работе звукорежиссеров и инженеров звукозаписи. В случае с The Alan Parsons Project это стремление к совершенству неудивительно, учитывая, что сам Парсонс работал за микшерным пультом над альбомами Pink Floyd "Dark Side Of The Moon" и The Beatles "Abbey Road".

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297534580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
EYE IN THE SKY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Sirius (Instrumental), Eye In The Sky, Children Of The Moon, Gemini, Silence And I, You're Gonna Get Your Fingers Burned, Psychobabble, Mammagamma (Instrumental), Step By Step, Old And Wise
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Eye in the Sky» — шестой студийный альбом The Alan Parsons Project и, пожалуй, самый коммерчески успешный альбом этой прогрессив-рок-группы. Открывающая альбом инструментальная композиция «Sirius» — одна из самых узнаваемых в спорте: её фанфары неразрывно связаны с объявлением Майкла Джордана и его команды «Чикаго Буллз» на играх. Следующая за ней заглавная композиция также стала хитом и до сих пор звучит на радиостанциях. Благодаря своей великолепной глубине, пространственному разделению звуков, сравнимому с концертным залом, и реалистичному воспроизведению, "Eye In The Sky" превосходно иллюстрирует важность перфекционизма в работе звукорежиссеров и инженеров звукозаписи. В случае с The Alan Parsons Project это стремление к совершенству неудивительно, учитывая, что сам Парсонс работал за микшерным пультом над альбомами Pink Floyd "Dark Side Of The Moon" и The Beatles "Abbey Road".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (coloured) (0711297534580) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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