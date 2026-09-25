The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (Audiophile Edition) (0711297534597) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (Audiophile Edition) (0711297534597) виниловая пластинка
«Eye in the Sky» — шестой студийный альбом The Alan Parsons Project и, пожалуй, самый коммерчески успешный альбом этой прогрессив-рок-группы. Открывающая альбом инструментальная композиция «Sirius» — одна из самых узнаваемых в спорте: её фанфары неразрывно связаны с объявлением Майкла Джордана и его команды «Чикаго Буллз» на играх. Следующая за ней заглавная композиция также стала хитом и до сих пор звучит на радиостанциях. Благодаря своей великолепной глубине, пространственному разделению звуков, сравнимому с концертным залом, и реалистичному воспроизведению, "Eye In The Sky" превосходно иллюстрирует важность перфекционизма в работе звукорежиссеров и инженеров звукозаписи. В случае с The Alan Parsons Project это стремление к совершенству неудивительно, учитывая, что сам Парсонс работал за микшерным пультом над альбомами Pink Floyd "Dark Side Of The Moon" и The Beatles "Abbey Road".
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Eye In The Sky (Half Speed) (Audiophile Edition) (0711297534597) виниловая пластинка