The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (Audiophile Edition) (0711297534696) виниловая пластинка
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Описание товара The Alan Parsons Project - Ammonia Avenue (Half Speed) (Audiophile Edition) (0711297534696) виниловая пластинка
«Ammonia Avenue» — седьмой альбом группы The Alan Parsons Project, впервые выпущенный в феврале 1984 года. Проект был детищем композитора, музыканта и менеджера Эрика Вулфсона и известного продюсера и звукоинженера Алана Парсонса. В записи альбома приняли участие такие музыканты, как Иэн Бэрнсон (гитары), Дэвид Патон (бас) и Стюарт Эллиотт (ударные), а также Эрик Вулфсон на клавишных и с ведущим вокалом в четырех из 90 песен. Колин Бланстоун, Крис Рейнбоу и Ленни Закатек исполнили ведущие вокальные партии в остальных треках. «Аммиачная аллея» стала одним из бестселлеров проекта Алана Парсонса, получив золотой статус во многих европейских странах и в США.
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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