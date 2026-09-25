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Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) виниловая пластинка

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Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) - фото 1
Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) - фото 2
Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) - фото 3
Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) - фото 4
Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Lights...Camera...Revolution!
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) - фото 1
  • Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) - фото 2
  • Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) - фото 3
  • Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) - фото 4
  • Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734953
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041462]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Lights...Camera...Revolution!
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
You Can't Bring Me Down, Lost Again, Alone, Lovely, Give It Revolution, Get Whacked, Send Me Your Money, Emotion No. 13, Disco's Out, Murder's In, Go'n Breakdown
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Can't Bring Me Down, Lost Again, Alone, Lovely, Give It Revolution, Get Whacked, Send Me Your Money, Emotion No. 13, Disco's Out, Murder's In, Go'n Breakdown

Отзывы о товаре Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041462]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suicidal Tendencies
Альбом (сингл)
Lights...Camera...Revolution!
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
You Can't Bring Me Down, Lost Again, Alone, Lovely, Give It Revolution, Get Whacked, Send Me Your Money, Emotion No. 13, Disco's Out, Murder's In, Go'n Breakdown
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Can't Bring Me Down, Lost Again, Alone, Lovely, Give It Revolution, Get Whacked, Send Me Your Money, Emotion No. 13, Disco's Out, Murder's In, Go'n Breakdown
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suicidal Tendencies - Lights...Camera...Revolution! (coloured) (8719262041462) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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