Saxon - Killing Ground (coloured) (8719262039766) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Killing Ground
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734944
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Killing Ground
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, Killing Ground, Court Of The Crimson King, Coming Home, Until Hell Freezes Over, Dragons Lair, You Don't Know What You've Got, Deeds Of Glory, Running For The Border, Shadows On The Wall, Rock Is Our Life
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Saxon - Killing Ground (coloured) (8719262039766) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Killing Ground, Court Of The Crimson King, Coming Home, Until Hell Freezes Over, Dragons Lair, You Don't Know What You've Got, Deeds Of Glory, Running For The Border, Shadows On The Wall, Rock Is Our Life
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитDream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (019...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитMickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитNad Sylvan - Spiritus Mundi (0194398583013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Wedding Present - Seamonsters (0194398789811) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитInoki - Medioego (coloured) (0194399370612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитIl Volo - Sings Morricone (0194399352113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитPeter Tosh - Complete Captured Live (coloured) (0190296459320) в...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитOriginal Cast - Hedwig And The Angry Inch (Stephen Trask) (colou...
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитThe Replacements - Unsuitable For Airplay (0603497842308) винило...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039766]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Killing Ground
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, Killing Ground, Court Of The Crimson King, Coming Home, Until Hell Freezes Over, Dragons Lair, You Don't Know What You've Got, Deeds Of Glory, Running For The Border, Shadows On The Wall, Rock Is Our Life
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Killing Ground, Court Of The Crimson King, Coming Home, Until Hell Freezes Over, Dragons Lair, You Don't Know What You've Got, Deeds Of Glory, Running For The Border, Shadows On The Wall, Rock Is Our Life
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Saxon - Killing Ground (coloured) (8719262039766) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Saxon - Killing Ground (coloured) (8719262039766) виниловая пластинка