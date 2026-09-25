Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Royksopp - Nebulous Nights: An Ambient Excursion Into Profound Mysteries (coloured) (5061041451782) виниловая пластинка
«Nebulous Nights (An Ambient Excursion into Profound Mysteries)» — девятый студийный альбом норвежского электронного дуэта R?yksopp, выпущенный 13 декабря 2024 года на собственном лейбле группы Dog Triumph. Лимитированное издание на прозрачном виниле. «Nebulous Nights» — эмбиентная интерпретация альбома «Profound Mysteries». Эта живая запись, сделанная в нерабочее время, до краев наполнена отсылками о различных аспектах истории R?yksopp. Всё окутано аналоговым теплом и наполнено маленькими сокровищами для внимательного слушателя. Помимо чистого удовольствия от прослушивания, «Nebulous Nights» стремятся подчеркнуть важность критического мышления и пытливого наблюдения. Альбом направлен на формирование мировоззрения, способствующего личностному росту. Для оптимального восприятия альбома музыканты рекомендуют использовать наушники.
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