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Roy Orbison - Running Scared (Music Legends) (3596974240865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Roy Orbison - Running Scared (Music Legends) (3596974240865) виниловая пластинка

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Roy Orbison - Running Scared (Music Legends) (3596974240865) - фото 1
Roy Orbison - Running Scared (Music Legends) (3596974240865) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roy Orbison
Альбом (сингл)
Running Scared
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roy Orbison - Running Scared (Music Legends) (3596974240865) - фото 1
  • Roy Orbison - Running Scared (Music Legends) (3596974240865) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734942
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974240865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roy Orbison
Альбом (сингл)
Running Scared
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Running Scared, Crying, Candy Man, Blue Angel, Uptown, Pretty One, I'm Hurtin', Love Hurts, Paper Boy, Dream Baby, Only The Lonely, With The Bug, Today's teardrops, Leah, Working For The Man, Summer Song, Lana, The Crowd
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roy Orbison - Running Scared (Music Legends) (3596974240865) виниловая пластинка

Сборник, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends", объединяет наиболее знаковые работы американского певца, автора песен и гитариста Роя Орбисона начала 1960-х годов, включая заглавную «Running Scared», которая в 1961 году возглавляла чарт Billboard Hot 100.

Отзывы о товаре Roy Orbison - Running Scared (Music Legends) (3596974240865) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974240865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roy Orbison
Альбом (сингл)
Running Scared
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Running Scared, Crying, Candy Man, Blue Angel, Uptown, Pretty One, I'm Hurtin', Love Hurts, Paper Boy, Dream Baby, Only The Lonely, With The Bug, Today's teardrops, Leah, Working For The Man, Summer Song, Lana, The Crowd
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends", объединяет наиболее знаковые работы американского певца, автора песен и гитариста Роя Орбисона начала 1960-х годов, включая заглавную «Running Scared», которая в 1961 году возглавляла чарт Billboard Hot 100.
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