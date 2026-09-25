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OST - One Flew Over The Cuckoo's Nest (Jack Nitzsche) (0888072734227) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - One Flew Over The Cuckoo's Nest (Jack Nitzsche) (0888072734227) виниловая пластинка

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OST - One Flew Over The Cuckoo&#039;s Nest (Jack Nitzsche) (0888072734227) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
One Flew Over The Cuckoo's Nest
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - One Flew Over The Cuckoo&#039;s Nest (Jack Nitzsche) (0888072734227) - фото 1
  • OST - One Flew Over The Cuckoo&#039;s Nest (Jack Nitzsche) (0888072734227) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734931
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - One Flew Over The Cuckoo's Nest (Jack Nitzsche) (0888072734227) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Varese
Barcode
[0888072734227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
One Flew Over The Cuckoo's Nest
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
One Flew Over the Cuckoo's Nest (Main Title), Medley: Seascape / Bus Ride / Chief / Spanish Fire, Act of Love, Medley: One Flew Over the Cuckoo's Nest (Theme) / McMurphy's Blues / Play It Again, Jack, Medley: Charle's A New Man / McMurphy's Bounce, Medley: Tapping/Candy's Waltz / Act of Love (Reprise), Medley: Orientation / Ice Cream, Medley: One Flew Over the Cuckoo's Nest (Theme) / Hope and Fears, Medley: Escape / One Flew Over the Cuckoo's Nest (End Title)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - One Flew Over The Cuckoo's Nest (Jack Nitzsche) (0888072734227) виниловая пластинка

Сборник саундтреков к фильму "Пролетая над гнездом кукушки".



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - One Flew Over The Cuckoo's Nest (Jack Nitzsche) (0888072734227) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Varese
Barcode
[0888072734227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
One Flew Over The Cuckoo's Nest
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
One Flew Over the Cuckoo's Nest (Main Title), Medley: Seascape / Bus Ride / Chief / Spanish Fire, Act of Love, Medley: One Flew Over the Cuckoo's Nest (Theme) / McMurphy's Blues / Play It Again, Jack, Medley: Charle's A New Man / McMurphy's Bounce, Medley: Tapping/Candy's Waltz / Act of Love (Reprise), Medley: Orientation / Ice Cream, Medley: One Flew Over the Cuckoo's Nest (Theme) / Hope and Fears, Medley: Escape / One Flew Over the Cuckoo's Nest (End Title)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник саундтреков к фильму "Пролетая над гнездом кукушки".


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - One Flew Over The Cuckoo's Nest (Jack Nitzsche) (0888072734227) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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