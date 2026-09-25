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OST - La Morte Ha Fatto L'Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - La Morte Ha Fatto L'Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) виниловая пластинка

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OST - La Morte Ha Fatto L&#039;Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) - фото 2
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OST - La Morte Ha Fatto L&#039;Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Morte Ha Fatto L'Uovo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - La Morte Ha Fatto L&#039;Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) - фото 1
  • OST - La Morte Ha Fatto L&#039;Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) - фото 2
  • OST - La Morte Ha Fatto L&#039;Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) - фото 3
  • OST - La Morte Ha Fatto L&#039;Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) - фото 4
  • OST - La Morte Ha Fatto L&#039;Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) - фото 5
  • OST - La Morte Ha Fatto L&#039;Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734930
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - La Morte Ha Fatto L'Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644009162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Morte Ha Fatto L'Uovo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Guaiaba, Reflection In The Night, Moment, Sigma Alpha, Down Down Down, Musical Line, Testament Of Revolt, Conversation, Sex Revolution On Campus, Speaking Of Silence, Comedy In Music, Catching, Guaiaba
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La Morte Ha Fatto L'Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Guaiaba, Reflection In The Night, Moment, Sigma Alpha, Down Down Down, Musical Line, Testament Of Revolt, Conversation, Sex Revolution On Campus, Speaking Of Silence, Comedy In Music, Catching, Guaiaba



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - La Morte Ha Fatto L'Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644009162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Morte Ha Fatto L'Uovo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Guaiaba, Reflection In The Night, Moment, Sigma Alpha, Down Down Down, Musical Line, Testament Of Revolt, Conversation, Sex Revolution On Campus, Speaking Of Silence, Comedy In Music, Catching, Guaiaba
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Guaiaba, Reflection In The Night, Moment, Sigma Alpha, Down Down Down, Musical Line, Testament Of Revolt, Conversation, Sex Revolution On Campus, Speaking Of Silence, Comedy In Music, Catching, Guaiaba


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - La Morte Ha Fatto L'Uovo (Bruno Maderna) (coloured) (8004644009162) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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