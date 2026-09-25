OST - La Donna Della Domenica (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010977) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Donna Della Domenica
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 734928
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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644010977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Donna Della Domenica
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
La Donna Della Domenica (Titoli), La Donna Della Domenica (Riproponendo Rabbia), La Donna Della Domenica (Infido), La Donna Della Domenica (Ripresa), La Donna Della Domenica (Impaziente Pianino), La Donna Della Domenica (Ripresa 2), La Donna Della Domenica (Ripresa 3), La Donna Della Domenica (Ripresa 4), La Donna Della Domenica (Infido 2), La Donna Della Domenica (Infido 3), Torino Di Notte (Lato B - Singolo Originale), La Donna Della Domenica (Ripresa 5), La Donna Della Domenica (Una Donna Mis
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - La Donna Della Domenica (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010977) виниловая пластинка
« La donna della domenica » (воскресная женщина) — джалло-фильм 1975 года, итальяно-французская совместная продукция режиссёра Луиджи Коменчини в главных ролях Марчелло Мастроянни Жаклин Биссет и Жан-Луи Трентиньян. Саундтрек к этому фильму, сочинённый, оркестрованный и срежиссированный Эннио Морриконе обладает типичными элементами стиля маэстро. В то время был выпущен только один экземпляр « La donna della domenica » на 45 оборотах в минуту, включая главную тему и « Torino di notte » в качестве би-сайда, и только в 2008 году полная партитура была наконец выпущена на CD; таким образом, это самая первая виниловая версия этого саундтрека! Издание на прозрачном светло-голубом виниле. Аудиоремастеринг выполнил Клаудио Фуйано.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644010977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
La Donna Della Domenica
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
La Donna Della Domenica (Titoli), La Donna Della Domenica (Riproponendo Rabbia), La Donna Della Domenica (Infido), La Donna Della Domenica (Ripresa), La Donna Della Domenica (Impaziente Pianino), La Donna Della Domenica (Ripresa 2), La Donna Della Domenica (Ripresa 3), La Donna Della Domenica (Ripresa 4), La Donna Della Domenica (Infido 2), La Donna Della Domenica (Infido 3), Torino Di Notte (Lato B - Singolo Originale), La Donna Della Domenica (Ripresa 5), La Donna Della Domenica (Una Donna Mis
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
« La donna della domenica » (воскресная женщина) — джалло-фильм 1975 года, итальяно-французская совместная продукция режиссёра Луиджи Коменчини в главных ролях Марчелло Мастроянни Жаклин Биссет и Жан-Луи Трентиньян. Саундтрек к этому фильму, сочинённый, оркестрованный и срежиссированный Эннио Морриконе обладает типичными элементами стиля маэстро. В то время был выпущен только один экземпляр « La donna della domenica » на 45 оборотах в минуту, включая главную тему и « Torino di notte » в качестве би-сайда, и только в 2008 году полная партитура была наконец выпущена на CD; таким образом, это самая первая виниловая версия этого саундтрека! Издание на прозрачном светло-голубом виниле. Аудиоремастеринг выполнил Клаудио Фуйано.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - La Donna Della Domenica (Ennio Morricone) (coloured) (8004644010977) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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