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OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) виниловая пластинка

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OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) - фото 1
OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) - фото 2
OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) - фото 3
OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) - фото 4
OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Flavia The Heretic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) - фото 1
  • OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) - фото 2
  • OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) - фото 3
  • OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) - фото 4
  • OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734926
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[0850010229614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Flavia The Heretic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Flavia Dei Turchi, Flavia Monaca, Sogno E Visioni Di Flavia, Flavia La Strage Dei Cristiani, La Vestizione, Flavia E Il Convento, Flavia La Strage Dei Cristiani (Alt.), Flavia E Abrahm (Alt.), Flavia Che Tira L'Aratro, La Battaglia Dei Turchi, Flavia E Abrahm, I Turchi Nel Chiostro, Flavia Dei Musulmani, Morte Di Flavia, I Turchi Nel Chiostro (Alt.), Sogno E Visioni Di Flavia (Alt.)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flavia Dei Turchi, Flavia Monaca, Sogno E Visioni Di Flavia, Flavia La Strage Dei Cristiani, La Vestizione, Flavia E Il Convento, Flavia La Strage Dei Cristiani (Alt.), Flavia E Abrahm (Alt.), Flavia Che Tira L'Aratro, La Battaglia Dei Turchi, Flavia E Abrahm, I Turchi Nel Chiostro, Flavia Dei Musulmani, Morte Di Flavia, I Turchi Nel Chiostro (Alt.), Sogno E Visioni Di Flavia (Alt.)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[0850010229614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Flavia The Heretic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Flavia Dei Turchi, Flavia Monaca, Sogno E Visioni Di Flavia, Flavia La Strage Dei Cristiani, La Vestizione, Flavia E Il Convento, Flavia La Strage Dei Cristiani (Alt.), Flavia E Abrahm (Alt.), Flavia Che Tira L'Aratro, La Battaglia Dei Turchi, Flavia E Abrahm, I Turchi Nel Chiostro, Flavia Dei Musulmani, Morte Di Flavia, I Turchi Nel Chiostro (Alt.), Sogno E Visioni Di Flavia (Alt.)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flavia Dei Turchi, Flavia Monaca, Sogno E Visioni Di Flavia, Flavia La Strage Dei Cristiani, La Vestizione, Flavia E Il Convento, Flavia La Strage Dei Cristiani (Alt.), Flavia E Abrahm (Alt.), Flavia Che Tira L'Aratro, La Battaglia Dei Turchi, Flavia E Abrahm, I Turchi Nel Chiostro, Flavia Dei Musulmani, Morte Di Flavia, I Turchi Nel Chiostro (Alt.), Sogno E Visioni Di Flavia (Alt.)


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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