OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Flavia The Heretic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 734926
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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[0850010229614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Flavia The Heretic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Flavia Dei Turchi, Flavia Monaca, Sogno E Visioni Di Flavia, Flavia La Strage Dei Cristiani, La Vestizione, Flavia E Il Convento, Flavia La Strage Dei Cristiani (Alt.), Flavia E Abrahm (Alt.), Flavia Che Tira L'Aratro, La Battaglia Dei Turchi, Flavia E Abrahm, I Turchi Nel Chiostro, Flavia Dei Musulmani, Morte Di Flavia, I Turchi Nel Chiostro (Alt.), Sogno E Visioni Di Flavia (Alt.)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flavia Dei Turchi, Flavia Monaca, Sogno E Visioni Di Flavia, Flavia La Strage Dei Cristiani, La Vestizione, Flavia E Il Convento, Flavia La Strage Dei Cristiani (Alt.), Flavia E Abrahm (Alt.), Flavia Che Tira L'Aratro, La Battaglia Dei Turchi, Flavia E Abrahm, I Turchi Nel Chiostro, Flavia Dei Musulmani, Morte Di Flavia, I Turchi Nel Chiostro (Alt.), Sogno E Visioni Di Flavia (Alt.)
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[0850010229614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Flavia The Heretic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Flavia Dei Turchi, Flavia Monaca, Sogno E Visioni Di Flavia, Flavia La Strage Dei Cristiani, La Vestizione, Flavia E Il Convento, Flavia La Strage Dei Cristiani (Alt.), Flavia E Abrahm (Alt.), Flavia Che Tira L'Aratro, La Battaglia Dei Turchi, Flavia E Abrahm, I Turchi Nel Chiostro, Flavia Dei Musulmani, Morte Di Flavia, I Turchi Nel Chiostro (Alt.), Sogno E Visioni Di Flavia (Alt.)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flavia Dei Turchi, Flavia Monaca, Sogno E Visioni Di Flavia, Flavia La Strage Dei Cristiani, La Vestizione, Flavia E Il Convento, Flavia La Strage Dei Cristiani (Alt.), Flavia E Abrahm (Alt.), Flavia Che Tira L'Aratro, La Battaglia Dei Turchi, Flavia E Abrahm, I Turchi Nel Chiostro, Flavia Dei Musulmani, Morte Di Flavia, I Turchi Nel Chiostro (Alt.), Sogno E Visioni Di Flavia (Alt.)
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Flavia The Heretic (Nicola Piovani) (coloured) (0850010229614) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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