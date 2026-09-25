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OST - Fatti Di Gente Perbene (Ennio Morricone) (coloured) (8004644011271) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Fatti Di Gente Perbene (Ennio Morricone) (coloured) (8004644011271) виниловая пластинка

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OST - Fatti Di Gente Perbene (Ennio Morricone) (coloured) (8004644011271) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Fatti Di Gente Perbene
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Fatti Di Gente Perbene (Ennio Morricone) (coloured) (8004644011271) - фото 1
  • OST - Fatti Di Gente Perbene (Ennio Morricone) (coloured) (8004644011271) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734925
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Загружаем...
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OST - Fatti Di Gente Perbene (Ennio Morricone) (coloured) (8004644011271) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8004644011271]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Fatti Di Gente Perbene
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Accadde A Venezia, Quella Volta A Bologna, La Chiacchiere Confidenziali, La Casa Di Linda, La Lotta Tra Naldi E Tullio, Ilt Tema Per Un Assassino, Dopo L'Assassino, L'Inizio Delle Indagini, Nel Parco Di Zurigo, Il Tema Per Il Procuratore Stanziani, L'Arresto E L'Interrogatorio Di Rosa, L'Addio Tra Linda E Tullio, L'Arresto Di Linda, Il Suicidio Di Naldi, Tribunale, L'Urlo, Il Tema Finale "Accadde E Venezia"
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Fatti Di Gente Perbene (Ennio Morricone) (coloured) (8004644011271) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Accadde A Venezia, Quella Volta A Bologna, La Chiacchiere Confidenziali, La Casa Di Linda, La Lotta Tra Naldi E Tullio, Ilt Tema Per Un Assassino, Dopo L'Assassino, L'Inizio Delle Indagini, Nel Parco Di Zurigo, Il Tema Per Il Procuratore Stanziani, L'Arresto E L'Interrogatorio Di Rosa, L'Addio Tra Linda E Tullio, L'Arresto Di Linda, Il Suicidio Di Naldi, Tribunale, L'Urlo, Il Tema Finale "Accadde E Venezia"



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Fatti Di Gente Perbene (Ennio Morricone) (coloured) (8004644011271) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8004644011271]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Fatti Di Gente Perbene
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Accadde A Venezia, Quella Volta A Bologna, La Chiacchiere Confidenziali, La Casa Di Linda, La Lotta Tra Naldi E Tullio, Ilt Tema Per Un Assassino, Dopo L'Assassino, L'Inizio Delle Indagini, Nel Parco Di Zurigo, Il Tema Per Il Procuratore Stanziani, L'Arresto E L'Interrogatorio Di Rosa, L'Addio Tra Linda E Tullio, L'Arresto Di Linda, Il Suicidio Di Naldi, Tribunale, L'Urlo, Il Tema Finale "Accadde E Venezia"
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Accadde A Venezia, Quella Volta A Bologna, La Chiacchiere Confidenziali, La Casa Di Linda, La Lotta Tra Naldi E Tullio, Ilt Tema Per Un Assassino, Dopo L'Assassino, L'Inizio Delle Indagini, Nel Parco Di Zurigo, Il Tema Per Il Procuratore Stanziani, L'Arresto E L'Interrogatorio Di Rosa, L'Addio Tra Linda E Tullio, L'Arresto Di Linda, Il Suicidio Di Naldi, Tribunale, L'Urlo, Il Tema Finale "Accadde E Venezia"


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Fatti Di Gente Perbene (Ennio Morricone) (coloured) (8004644011271) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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