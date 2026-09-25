OST - Black Phone 2 (Atticus Derrickson) (0850078789204) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Phone 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734922
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Phone 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Who is This?, Felix, Cal, Following the Ring, You Shouldn't Be Here, Spike, Scraoes and Static, Cabin Attack, Grisly Downpour, Gwen Follows Cal, The Ghost Grabber, Bleeding Snowman, Mondo and Finn and the Moonlit Sky, The Lake Search Pt. 1, Ruinous Dream, Van Ride, Time to Fine out, Ice Incursion, ALake Hue, The Lake Search Pt. 2, Out of Light, Ice Lake Showdown, At Rest, Hope
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Black Phone 2 (Atticus Derrickson) (0850078789204) виниловая пластинка
Полная версия саундтрека к фильму ужасов 2025 года «Black Phone 2» от композитора Аттикуса Дерриксона. Атмосферная музыка Аттикуса Дерриксона идеально передает жуткое напряжение и эмоциональную глубину фильма. Фильм был номинирован в категории «Лучшая оригинальная музыка к фильму ужасов/триллера» на 16-й церемонии Hollywood Music in Media Awards. Обязательный предмет для коллекционеров ужасов и поклонников франшизы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Black Phone 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Who is This?, Felix, Cal, Following the Ring, You Shouldn't Be Here, Spike, Scraoes and Static, Cabin Attack, Grisly Downpour, Gwen Follows Cal, The Ghost Grabber, Bleeding Snowman, Mondo and Finn and the Moonlit Sky, The Lake Search Pt. 1, Ruinous Dream, Van Ride, Time to Fine out, Ice Incursion, ALake Hue, The Lake Search Pt. 2, Out of Light, Ice Lake Showdown, At Rest, Hope
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Полная версия саундтрека к фильму ужасов 2025 года «Black Phone 2» от композитора Аттикуса Дерриксона. Атмосферная музыка Аттикуса Дерриксона идеально передает жуткое напряжение и эмоциональную глубину фильма. Фильм был номинирован в категории «Лучшая оригинальная музыка к фильму ужасов/триллера» на 16-й церемонии Hollywood Music in Media Awards. Обязательный предмет для коллекционеров ужасов и поклонников франшизы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Black Phone 2 (Atticus Derrickson) (0850078789204) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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