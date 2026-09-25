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Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) виниловая пластинка

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Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) - фото 1
Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
MY BABY JUST CARES FOR ME
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) - фото 1
  • Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734917
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974240568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
MY BABY JUST CARES FOR ME
Жанр
Soul
Трек-лист
My Baby Just Cares For Me, Come On Back, Jack, Williw Weep For Me, The Gal From Joe's, Nobody Knows When You're Down And Out, Black Is The Colour Of My True Love's Hair, Little Liza Jane, Work Song, Love Me Or Leave Me, Wild Is The Wind, It Don't Mean A Thing, Rags And Old Iron, You've Been Gone Too Long, Plain Gold Ring
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) виниловая пластинка

Сборник записей американской певицы, «верховной жрицы соула» Нины Симон, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends"



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974240568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
MY BABY JUST CARES FOR ME
Жанр
Soul
Трек-лист
My Baby Just Cares For Me, Come On Back, Jack, Williw Weep For Me, The Gal From Joe's, Nobody Knows When You're Down And Out, Black Is The Colour Of My True Love's Hair, Little Liza Jane, Work Song, Love Me Or Leave Me, Wild Is The Wind, It Don't Mean A Thing, Rags And Old Iron, You've Been Gone Too Long, Plain Gold Ring
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник записей американской певицы, «верховной жрицы соула» Нины Симон, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends"


Теги товара: Соул
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Отзывы


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