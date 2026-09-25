Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
MY BABY JUST CARES FOR ME
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734917
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974240568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
MY BABY JUST CARES FOR ME
Жанр
Soul
Трек-лист
My Baby Just Cares For Me, Come On Back, Jack, Williw Weep For Me, The Gal From Joe's, Nobody Knows When You're Down And Out, Black Is The Colour Of My True Love's Hair, Little Liza Jane, Work Song, Love Me Or Leave Me, Wild Is The Wind, It Don't Mean A Thing, Rags And Old Iron, You've Been Gone Too Long, Plain Gold Ring
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) виниловая пластинка
Сборник записей американской певицы, «верховной жрицы соула» Нины Симон, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends"
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитTLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитThe Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитSon Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) винилов...
-
В наличииЦена 1 990 руб. 3 500 руб.498 руб. в СплитBob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пла...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитDark Tranquillity - Enter Suicidal Angels (EP) (0194398376516) в...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитRhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитLake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) винилова...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитBeau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитEros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) ви...
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974240568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
MY BABY JUST CARES FOR ME
Жанр
Soul
Трек-лист
My Baby Just Cares For Me, Come On Back, Jack, Williw Weep For Me, The Gal From Joe's, Nobody Knows When You're Down And Out, Black Is The Colour Of My True Love's Hair, Little Liza Jane, Work Song, Love Me Or Leave Me, Wild Is The Wind, It Don't Mean A Thing, Rags And Old Iron, You've Been Gone Too Long, Plain Gold Ring
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Сборник записей американской певицы, «верховной жрицы соула» Нины Симон, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends"
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nina Simone - My Baby Just Cares For Me (Music Legends) (3596974240568) виниловая пластинка