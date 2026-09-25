Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) виниловая пластинка
So Far, So Good… So What! (рус. Пока всё путём. Ну и что?) — третий студийный альбом американской треш-метал-группы Megadeth, выпущенный фирмой Capitol Records в 1988 году. Альбом добрался в английских чартах до 18 позиции, а в Америке попал на 28-мое место, но критики прохладно встретили эту работу, многие посчитали эту пластинку большим разочарованием по сравнению с двумя предшественниками. В 2004 году вышло ремастированное переиздание, включающее несколько бонус-треков. Это единственная студийная работа группы с гитаристом Джеффом Янгом и барабанщиком Чаком Белером, которые покинули Megadeth после тура в поддержку альбома. Песня «Anarchy in the U.K.» является кавер-версией на композицию английской панк-группы Sex Pistols. В записи этого кавера принял участие Стив Джонс, гитарист Sex Pistols.
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