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Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) виниловая пластинка

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Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) - фото 1
Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) - фото 2
Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) - фото 3
Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) - фото 4
Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
So Far, So Good, So What
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) - фото 1
  • Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) - фото 2
  • Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) - фото 3
  • Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) - фото 4
  • Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734909
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Загружаем...
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Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) виниловая пластинка
4 310 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[5099969817014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
So Far, So Good, So What
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Into The Lungs Of Hell, Set The World Afire, Anarchy In The U.K., Mary Jane, 502, In My Darkest Hour, Liar, Hook In Mouth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) виниловая пластинка

So Far, So Good… So What! (рус. Пока всё путём. Ну и что?) — третий студийный альбом американской треш-метал-группы Megadeth, выпущенный фирмой Capitol Records в 1988 году. Альбом добрался в английских чартах до 18 позиции, а в Америке попал на 28-мое место, но критики прохладно встретили эту работу, многие посчитали эту пластинку большим разочарованием по сравнению с двумя предшественниками. В 2004 году вышло ремастированное переиздание, включающее несколько бонус-треков. Это единственная студийная работа группы с гитаристом Джеффом Янгом и барабанщиком Чаком Белером, которые покинули Megadeth после тура в поддержку альбома. Песня «Anarchy in the U.K.» является кавер-версией на композицию английской панк-группы Sex Pistols. В записи этого кавера принял участие Стив Джонс, гитарист Sex Pistols.

Отзывы о товаре Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[5099969817014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Megadeth
Альбом (сингл)
So Far, So Good, So What
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Into The Lungs Of Hell, Set The World Afire, Anarchy In The U.K., Mary Jane, 502, In My Darkest Hour, Liar, Hook In Mouth
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
So Far, So Good… So What! (рус. Пока всё путём. Ну и что?) — третий студийный альбом американской треш-метал-группы Megadeth, выпущенный фирмой Capitol Records в 1988 году. Альбом добрался в английских чартах до 18 позиции, а в Америке попал на 28-мое место, но критики прохладно встретили эту работу, многие посчитали эту пластинку большим разочарованием по сравнению с двумя предшественниками. В 2004 году вышло ремастированное переиздание, включающее несколько бонус-треков. Это единственная студийная работа группы с гитаристом Джеффом Янгом и барабанщиком Чаком Белером, которые покинули Megadeth после тура в поддержку альбома. Песня «Anarchy in the U.K.» является кавер-версией на композицию английской панк-группы Sex Pistols. В записи этого кавера принял участие Стив Джонс, гитарист Sex Pistols.
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Megadeth - So Far, So Good, So What (5099969817014) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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