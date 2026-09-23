Marc-Andre Hamelin - Kapustin: Piano Music (0034571995700) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marc-Andre Hamelin - Kapustin: Piano Music (0034571995700) виниловая пластинка
Марк-Андре Амлен (Marc-Andr? Hamelin) записал знаковый альбом с музыкой Николая Капустина, который стал одним из самых продаваемых в его дискографии и открыл творчество композитора широкой западной аудитории. Уникальный сплав классических структур (соната, этюд, сюита) с языком джаза, свинга и буги-вуги. Несмотря на джазовое звучание, вся музыка полностью и детально выписана в нотах и не содержит импровизации. Альбом демонстрирует феноменальную технику Амлена, которая позволяет ему исполнять сверхсложные пассажи Капустина с легкостью и драйвом, присущими джазовым импровизаторам. В программу включены как виртуозные этюды, так и более строгие классические формы, переосмысленные через призму джазовой гармонии.
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