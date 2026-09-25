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Lorenzo Feliciati - Elevator Man (coloured) (5060197761325) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lorenzo Feliciati - Elevator Man (coloured) (5060197761325) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lorenzo Feliciati
Альбом (сингл)
Elevator Man
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorenzo Feliciati - Elevator Man (coloured) (5060197761325) - фото 1
  • Lorenzo Feliciati - Elevator Man (coloured) (5060197761325) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lorenzo Feliciati - Elevator Man (coloured) (5060197761325) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lorenzo Feliciati
Альбом (сингл)
Elevator Man
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Elevator Man, The Brick, 14 Stones, Unchained Houdini, Three Women, The Third Door, S.O.S., Black Book, Red Letters
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorenzo Feliciati - Elevator Man (coloured) (5060197761325) виниловая пластинка

Lorenzo Feliciati — итальянский басист, композитор и аранжировщик, участник групп Naked Truth, Berserk!, Twinscapes и Mumpbeak. Альбом Elevator Man — его седьмая работа в качестве лидера и третий релиз на лейбле RareNoise (после Frequent Flyer и KOI).



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Lorenzo Feliciati - Elevator Man (coloured) (5060197761325) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Lorenzo Feliciati
Альбом (сингл)
Elevator Man
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Elevator Man, The Brick, 14 Stones, Unchained Houdini, Three Women, The Third Door, S.O.S., Black Book, Red Letters
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Lorenzo Feliciati — итальянский басист, композитор и аранжировщик, участник групп Naked Truth, Berserk!, Twinscapes и Mumpbeak. Альбом Elevator Man — его седьмая работа в качестве лидера и третий релиз на лейбле RareNoise (после Frequent Flyer и KOI).


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lorenzo Feliciati - Elevator Man (coloured) (5060197761325) виниловая пластинка - купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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