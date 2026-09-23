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Limp Bizkit - Chocolate Starfish & The Hotdog Flavoured Water (coloured) (0602455902252) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Limp Bizkit - Chocolate Starfish & The Hotdog Flavoured Water (coloured) (0602455902252) виниловая пластинка

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Limp Bizkit - Chocolate Starfish &amp; The Hotdog Flavoured Water (coloured) (0602455902252) - фото 1
Limp Bizkit - Chocolate Starfish &amp; The Hotdog Flavoured Water (coloured) (0602455902252) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Limp Bizkit
Альбом (сингл)
Chocolate Starfish & The Hotdog Flavoured Water
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Limp Bizkit - Chocolate Starfish &amp; The Hotdog Flavoured Water (coloured) (0602455902252) - фото 1
  • Limp Bizkit - Chocolate Starfish &amp; The Hotdog Flavoured Water (coloured) (0602455902252) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734899
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602455902252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Limp Bizkit
Альбом (сингл)
Chocolate Starfish & The Hotdog Flavoured Water
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Hot Dog, My Generation, Full Nelson, My Way, Rollin' (Air Raid Vehicle), Livin' It Up, The One, Getcha Groove On, Take A Look Around, It'll Be Ok, Boiler, Hold On, Rollin' (Urban Assault Vehicle), Outro
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Limp Bizkit - Chocolate Starfish & The Hotdog Flavoured Water (coloured) (0602455902252) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Hot Dog, My Generation, Full Nelson, My Way, Rollin' (Air Raid Vehicle), Livin' It Up, The One, Getcha Groove On, Take A Look Around, It'll Be Ok, Boiler, Hold On, Rollin' (Urban Assault Vehicle), Outro



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Limp Bizkit - Chocolate Starfish & The Hotdog Flavoured Water (coloured) (0602455902252) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602455902252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Limp Bizkit
Альбом (сингл)
Chocolate Starfish & The Hotdog Flavoured Water
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Hot Dog, My Generation, Full Nelson, My Way, Rollin' (Air Raid Vehicle), Livin' It Up, The One, Getcha Groove On, Take A Look Around, It'll Be Ok, Boiler, Hold On, Rollin' (Urban Assault Vehicle), Outro
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый, серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Hot Dog, My Generation, Full Nelson, My Way, Rollin' (Air Raid Vehicle), Livin' It Up, The One, Getcha Groove On, Take A Look Around, It'll Be Ok, Boiler, Hold On, Rollin' (Urban Assault Vehicle), Outro


Теги товара: Цветной винил
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Limp Bizkit - Chocolate Starfish & The Hotdog Flavoured Water (coloured) (0602455902252) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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