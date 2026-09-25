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Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) виниловая пластинка

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Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) - фото 2
Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Hate Uber Alles
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) - фото 1
  • Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) - фото 2
  • Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734896
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Загружаем...
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Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629639341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Hate Uber Alles
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sergio Corbucci is Dead, Hate ?ber Alles, Killer of Jesus, Crush the Tyrants, Strongest of the Strong, Become Immortal, Conquer and Destroy, Midnight Sun, Demonic Future, Pride Comes Before the Fall, Dying Planet
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sergio Corbucci is Dead, Hate ?ber Alles, Killer of Jesus, Crush the Tyrants, Strongest of the Strong, Become Immortal, Conquer and Destroy, Midnight Sun, Demonic Future, Pride Comes Before the Fall, Dying Planet



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629639341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Hate Uber Alles
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sergio Corbucci is Dead, Hate ?ber Alles, Killer of Jesus, Crush the Tyrants, Strongest of the Strong, Become Immortal, Conquer and Destroy, Midnight Sun, Demonic Future, Pride Comes Before the Fall, Dying Planet
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sergio Corbucci is Dead, Hate ?ber Alles, Killer of Jesus, Crush the Tyrants, Strongest of the Strong, Become Immortal, Conquer and Destroy, Midnight Sun, Demonic Future, Pride Comes Before the Fall, Dying Planet


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kreator - Hate Uber Alles (coloured) (4065629639341) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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