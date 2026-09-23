King Gizzard & The Lizard Wizard - Flying Microtonal Banana (5400863162146) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Flying Microtonal Banana
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734894
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Характеристики
Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Flying Microtonal Banana
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rattlesnake, Melting, Open Water, Sleep Drifter, Billabong Valley, Anoxia, Doom City, Nuclear Fusion, Flying Microtonal Banana
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Flying Microtonal Banana (5400863162146) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rattlesnake, Melting, Open Water, Sleep Drifter, Billabong Valley, Anoxia, Doom City, Nuclear Fusion, Flying Microtonal Banana
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Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162146]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Flying Microtonal Banana
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Rattlesnake, Melting, Open Water, Sleep Drifter, Billabong Valley, Anoxia, Doom City, Nuclear Fusion, Flying Microtonal Banana
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rattlesnake, Melting, Open Water, Sleep Drifter, Billabong Valley, Anoxia, Doom City, Nuclear Fusion, Flying Microtonal Banana
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
King Gizzard & The Lizard Wizard - Flying Microtonal Banana (5400863162146) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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