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Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) виниловая пластинка

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Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) - фото 1
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) - фото 2
Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) - фото 1
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) - фото 2
  • Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734892
Доставка в Москве
Загружаем...
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Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759132622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Things Get Better (Feat Paul Weller), I Take What I Want (Feat Paul Weller And Micky Moody), Silas And Jerome (Feat Phil Campbell, Ian Paice And Bernie Marsden), I'm Gonna Stop Drinking (Feat. Phil Campbell, Ian Paice And Bernie Mardsen), Soldier Of Fortune (Feat Steve Balsamo, Sandi Thom And Micky Moody), You Keep On Moving (Feat Glenn Hughes, Bruce Dickinson, Ian Paice)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Things Get Better (Feat Paul Weller), I Take What I Want (Feat Paul Weller And Micky Moody), Silas And Jerome (Feat Phil Campbell, Ian Paice And Bernie Marsden), I'm Gonna Stop Drinking (Feat. Phil Campbell, Ian Paice And Bernie Mardsen), Soldier Of Fortune (Feat Steve Balsamo, Sandi Thom And Micky Moody), You Keep On Moving (Feat Glenn Hughes, Bruce Dickinson, Ian Paice)

Отзывы о товаре Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759132622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jon Lord
Альбом (сингл)
Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Things Get Better (Feat Paul Weller), I Take What I Want (Feat Paul Weller And Micky Moody), Silas And Jerome (Feat Phil Campbell, Ian Paice And Bernie Marsden), I'm Gonna Stop Drinking (Feat. Phil Campbell, Ian Paice And Bernie Mardsen), Soldier Of Fortune (Feat Steve Balsamo, Sandi Thom And Micky Moody), You Keep On Moving (Feat Glenn Hughes, Bruce Dickinson, Ian Paice)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Things Get Better (Feat Paul Weller), I Take What I Want (Feat Paul Weller And Micky Moody), Silas And Jerome (Feat Phil Campbell, Ian Paice And Bernie Marsden), I'm Gonna Stop Drinking (Feat. Phil Campbell, Ian Paice And Bernie Mardsen), Soldier Of Fortune (Feat Steve Balsamo, Sandi Thom And Micky Moody), You Keep On Moving (Feat Glenn Hughes, Bruce Dickinson, Ian Paice)
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Доставка
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Jon Lord - Deep Purple Celebrating Jon Lord: The Rock Legend Vol.1 (4029759132622) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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