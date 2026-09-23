John Coltrane - A Love Supreme: The Complete Masters (Analogue) (0602547536044) виниловая пластинка

Трек-лист

Part I - Acknowledgement, Part II - Resolution, Part III - Pursuance, Part IV - Psalm, Part III - Persuance, Part IV - Psalm, Part I - Acknowledgement Vocal Overdub 2, Part I - Acknowledgement Vocal Overdub 3, Part II - Resolution Take 4 / Alternate, Part II - Resolution Take 6 / Breakdown, Part IV - Psalm Undubbed Version, Part I - Acknowlegement Take 1 / Alternative, Part I - Acknowlegement Take 2 / Alternative, Part I - Acknowlegement Take 3 / Breakdown With Studio Dialogue, Part I - Acknowle