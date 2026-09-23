John Coltrane - A Love Supreme: The Complete Masters (Analogue) (0602547536044) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Coltrane - A Love Supreme: The Complete Masters (Analogue) (0602547536044) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Part I - Acknowledgement, Part II - Resolution, Part III - Pursuance, Part IV - Psalm, Part III - Persuance, Part IV - Psalm, Part I - Acknowledgement Vocal Overdub 2, Part I - Acknowledgement Vocal Overdub 3, Part II - Resolution Take 4 / Alternate, Part II - Resolution Take 6 / Breakdown, Part IV - Psalm Undubbed Version, Part I - Acknowlegement Take 1 / Alternative, Part I - Acknowlegement Take 2 / Alternative, Part I - Acknowlegement Take 3 / Breakdown With Studio Dialogue, Part I - Acknowlegement Take 4 / Alternative, Part I - Acknowlegement Take 5 / False Start, Part I - Acknowlegement Take 6 / Alternative
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