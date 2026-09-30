Телевизор Xiaomi TV Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 980 руб.
В наличии
Код товара: 734887
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43 980 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2026
Комплектация
телевизор, кабель питания, пульт ДУ, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.85х0.15
Вес, кг.
15.2
Описание товара Телевизор Xiaomi TV Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
Технология QD-Mini LED с 308 локальными зонами затемнения гарантирует прекрасную точность цветопередачи и глубокий черный цвет. Пиковая яркость до 1200 нит в сочетании с поддержкой HDR10+ обеспечивает потрясающую контрастность и делает каждый кадр максимально живым и реалистичным.
Встроенная система сглаживания движений уменьшает размытость в динамичных сценах, обеспечивает феноменальную четкость и плавность даже в самых динамических сценах, а мощные динамики с эффектом погружения создадут ощущение, что вы находитесь прямо в центре событий любимого фильма или игры.
Устройство работает на базе Android TV и открывает доступ к безграничному миру контента: от любимых фильмов до популярных игр, сервисов и приложений.
Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения, мощное звучание и умные возможности для идеально просмотра.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2026
Комплектация
телевизор, кабель питания, пульт ДУ, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Страна производитель
Китай
Технология QD-Mini LED с 308 локальными зонами затемнения гарантирует прекрасную точность цветопередачи и глубокий черный цвет. Пиковая яркость до 1200 нит в сочетании с поддержкой HDR10+ обеспечивает потрясающую контрастность и делает каждый кадр максимально живым и реалистичным.
Встроенная система сглаживания движений уменьшает размытость в динамичных сценах, обеспечивает феноменальную четкость и плавность даже в самых динамических сценах, а мощные динамики с эффектом погружения создадут ощущение, что вы находитесь прямо в центре событий любимого фильма или игры.
Устройство работает на базе Android TV и открывает доступ к безграничному миру контента: от любимых фильмов до популярных игр, сервисов и приложений.
Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения, мощное звучание и умные возможности для идеально просмотра.
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Купить Телевизор Xiaomi TV Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - по цене 43980 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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