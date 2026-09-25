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Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz) купить с доставкой в Москве
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Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)

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Системный блок MEOW.Сибиряк 240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+BRONZE) - фото 1
Системный блок MEOW.Сибиряк 240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+BRONZE) - фото 2
Системный блок MEOW.Сибиряк 240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+BRONZE) - фото 3
Системный блок MEOW.Сибиряк 240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+BRONZE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Операционная система
не установлена
Чипсет
Intel H610
Серия процессора
Intel Core i5
Частота процессора
2.5 ГГц
Оперативная память
16
Объем накопителя, ГБ
500
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Мощность блока питания, Вт
500
  • Системный блок MEOW.Сибиряк 240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+BRONZE) - фото 1
  • Системный блок MEOW.Сибиряк 240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+BRONZE) - фото 2
  • Системный блок MEOW.Сибиряк 240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+BRONZE) - фото 3
  • Системный блок MEOW.Сибиряк 240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+BRONZE) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 620 руб. 
Начислим 1056 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)
56 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEOW
Типоразмер
Midi-Tower
Операционная система
не установлена
Чипсет
Intel H610
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Процессор
12400
Частота процессора
2.5 ГГц
Количество ядер
6
Оперативная память
16
Тип накопителя
SSD
Объем накопителя, ГБ
500
Тип графического контроллера
интегрированный
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Объем видеопамяти
SMA
Интерфейсы
1 x PS/2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), 3x 3.5mm, 1 x RJ45
Мощность блока питания, Вт
500
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
46х45х22
Вес, кг.
7

Описание товара Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)

Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)

Отзывы о товаре Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MEOW
Типоразмер
Midi-Tower
Операционная система
не установлена
Чипсет
Intel H610
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Процессор
12400
Частота процессора
2.5 ГГц
Количество ядер
6
Оперативная память
16
Тип накопителя
SSD
Развернуть
Объем накопителя, ГБ
500
Тип графического контроллера
интегрированный
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Объем видеопамяти
SMA
Интерфейсы
1 x PS/2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), 3x 3.5mm, 1 x RJ45
Мощность блока питания, Вт
500
Страна производитель
Россия
Описание
Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Системный блок MEOW.Сибиряк MS-240606-001 (i5-12400, H610M, 16GB DDR4 3200, 500GB NVME, 500W 80+Bnz) - по цене 56620 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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