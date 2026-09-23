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Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black

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Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black - фото 1
Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black - фото 1
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734868
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Характеристики

Бренд
Anker
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, комплект сменных амбушюр, кабель для зарядки, кейс
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black

Наушники Liberty 4 Pro поддерживают пространственное воспроизведение звука на 360 ° с динамическим отслеживанием движения головы и четырьмя режимами для полного погружения в прослушивание. Благодаря защите от брызг и пота по стандарту IPX5 вы можете вынимать эти наушники во время интенсивных физических нагрузок и небольшого дождя, не опасаясь их повреждения. Усовершенствованная технология ANC 3.0 (адаптивного шумоподавления), используемая в наушниках Liberty 4 Pro, каждые 0,3 секунды адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды, обеспечивая бесперебойное шумоподавление. Благодаря специальному датчику атмосферного давления эти наушники даже распознают время полета и соответствующим образом настраивают звук. Шесть микрофонов, подключенных к алгоритму искусственного интеллекта, обеспечивают кристальную четкость звонков в любом месте, а функция Easy Chat упрощает общение лицом к лицу.

Отзывы о товаре Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black




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Характеристики
Бренд
Anker
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, комплект сменных амбушюр, кабель для зарядки, кейс
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Liberty 4 Pro поддерживают пространственное воспроизведение звука на 360 ° с динамическим отслеживанием движения головы и четырьмя режимами для полного погружения в прослушивание. Благодаря защите от брызг и пота по стандарту IPX5 вы можете вынимать эти наушники во время интенсивных физических нагрузок и небольшого дождя, не опасаясь их повреждения. Усовершенствованная технология ANC 3.0 (адаптивного шумоподавления), используемая в наушниках Liberty 4 Pro, каждые 0,3 секунды адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды, обеспечивая бесперебойное шумоподавление. Благодаря специальному датчику атмосферного давления эти наушники даже распознают время полета и соответствующим образом настраивают звук. Шесть микрофонов, подключенных к алгоритму искусственного интеллекта, обеспечивают кристальную четкость звонков в любом месте, а функция Easy Chat упрощает общение лицом к лицу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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