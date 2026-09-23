Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro (A3954H11) Black
Наушники Liberty 4 Pro поддерживают пространственное воспроизведение звука на 360 ° с динамическим отслеживанием движения головы и четырьмя режимами для полного погружения в прослушивание. Благодаря защите от брызг и пота по стандарту IPX5 вы можете вынимать эти наушники во время интенсивных физических нагрузок и небольшого дождя, не опасаясь их повреждения. Усовершенствованная технология ANC 3.0 (адаптивного шумоподавления), используемая в наушниках Liberty 4 Pro, каждые 0,3 секунды адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды, обеспечивая бесперебойное шумоподавление. Благодаря специальному датчику атмосферного давления эти наушники даже распознают время полета и соответствующим образом настраивают звук. Шесть микрофонов, подключенных к алгоритму искусственного интеллекта, обеспечивают кристальную четкость звонков в любом месте, а функция Easy Chat упрощает общение лицом к лицу.
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