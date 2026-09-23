Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный
Представляем вашему вниманию стильный и мощный ноутбук Lenovo, созданный для профессионалов и энтузиастов технологий. Этот компактный, но производительный ноутбук обладает всеми необходимыми характеристиками для эффективной работы и развлечений. ### Характеристики устройства: - **Диагональ экрана:** 14 дюймов — идеальный размер для тех, кто ищет баланс между портативностью и комфортом просмотра. - **Тип матрицы:** IPS — обеспечит широкие углы обзора и насыщенные цвета, делая каждый визуальный элемент четким и ярким. - **Разрешение экрана:** 1920x1200 пикселей — идеальное качество изображения для работы и развлечений. - **Частота обновления экрана:** 60 Гц — плавное изображение при просмотре видео и в играх. - **Подсветка клавиатуры:** Да — позволяет удобно работать в условиях пониженной освещенности. - **Цвет:** Черный — классический и универсальный оттенок, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль. - **Операционная система:** Windows 11 Pro — новейшая версия ОС от Microsoft, предоставляющая расширенные возможности и улучшенную безопасность. ### Мощность и производительность: - **Процессор:** Intel Core Ultra 7 — мощный процессор от Intel, обеспечивающий надежную и быструю работу. - **Частота процессора:** 1,7 ГГц с 12 ядрами — высочайшая производительность для многозадачных процессов и ресурсоемких приложений. - **Оперативная память:** 32 Гб типа DDR5 — быстрый и эффективный отклик системы при работе с большими объемами данных. Этот ноутбук Lenovo — идеальное решение для тех, кто не привык идти на компромиссы между производительностью и компактностью. Его продуманный дизайн и технические характеристики делают его отличным выбором для профессионалов в любом секторе.
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