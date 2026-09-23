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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный

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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 7
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14&quot; IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
257 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734860
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.46

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный

Представляем вашему вниманию стильный и мощный ноутбук Lenovo, созданный для профессионалов и энтузиастов технологий. Этот компактный, но производительный ноутбук обладает всеми необходимыми характеристиками для эффективной работы и развлечений. ### Характеристики устройства: - **Диагональ экрана:** 14 дюймов — идеальный размер для тех, кто ищет баланс между портативностью и комфортом просмотра. - **Тип матрицы:** IPS — обеспечит широкие углы обзора и насыщенные цвета, делая каждый визуальный элемент четким и ярким. - **Разрешение экрана:** 1920x1200 пикселей — идеальное качество изображения для работы и развлечений. - **Частота обновления экрана:** 60 Гц — плавное изображение при просмотре видео и в играх. - **Подсветка клавиатуры:** Да — позволяет удобно работать в условиях пониженной освещенности. - **Цвет:** Черный — классический и универсальный оттенок, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль. - **Операционная система:** Windows 11 Pro — новейшая версия ОС от Microsoft, предоставляющая расширенные возможности и улучшенную безопасность. ### Мощность и производительность: - **Процессор:** Intel Core Ultra 7 — мощный процессор от Intel, обеспечивающий надежную и быструю работу. - **Частота процессора:** 1,7 ГГц с 12 ядрами — высочайшая производительность для многозадачных процессов и ресурсоемких приложений. - **Оперативная память:** 32 Гб типа DDR5 — быстрый и эффективный отклик системы при работе с большими объемами данных. Этот ноутбук Lenovo — идеальное решение для тех, кто не привык идти на компромиссы между производительностью и компактностью. Его продуманный дизайн и технические характеристики делают его отличным выбором для профессионалов в любом секторе.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию стильный и мощный ноутбук Lenovo, созданный для профессионалов и энтузиастов технологий. Этот компактный, но производительный ноутбук обладает всеми необходимыми характеристиками для эффективной работы и развлечений. ### Характеристики устройства: - **Диагональ экрана:** 14 дюймов — идеальный размер для тех, кто ищет баланс между портативностью и комфортом просмотра. - **Тип матрицы:** IPS — обеспечит широкие углы обзора и насыщенные цвета, делая каждый визуальный элемент четким и ярким. - **Разрешение экрана:** 1920x1200 пикселей — идеальное качество изображения для работы и развлечений. - **Частота обновления экрана:** 60 Гц — плавное изображение при просмотре видео и в играх. - **Подсветка клавиатуры:** Да — позволяет удобно работать в условиях пониженной освещенности. - **Цвет:** Черный — классический и универсальный оттенок, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль. - **Операционная система:** Windows 11 Pro — новейшая версия ОС от Microsoft, предоставляющая расширенные возможности и улучшенную безопасность. ### Мощность и производительность: - **Процессор:** Intel Core Ultra 7 — мощный процессор от Intel, обеспечивающий надежную и быструю работу. - **Частота процессора:** 1,7 ГГц с 12 ядрами — высочайшая производительность для многозадачных процессов и ресурсоемких приложений. - **Оперативная память:** 32 Гб типа DDR5 — быстрый и эффективный отклик системы при работе с большими объемами данных. Этот ноутбук Lenovo — идеальное решение для тех, кто не привык идти на компромиссы между производительностью и компактностью. Его продуманный дизайн и технические характеристики делают его отличным выбором для профессионалов в любом секторе.
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Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" IPS Core Ultra 7 255U 32Gb/1Tb SSD Win11Pro черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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