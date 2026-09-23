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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734858
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ)

Ноутбук Lenovo — это современный ультрабук, идеально подходящий для пользователей, ценящих производительность и компактность. Он оснащен 14-дюймовым экраном с высоким разрешением 1920x1200 пикселей, что гарантирует яркие и четкие изображения, идеальные как для работы, так и для мультимедийных развлечений. В основе устройства лежит процессор с частотой 2,5 ГГц, способный обрабатывать даже самые сложные задачи. Ультрабук оснащен 32 Гб оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быструю и бесперебойную работу множества приложений одновременно. В плане хранилища данных, устройство оборудовано вместительным SSD-накопителем на 1024 Гб, что позволяет пользователям сохранять множество файлов, приложений и медиафайлов без компромиссов. Интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics с технологией SMA гарантирует стабильную графическую производительность при повседневных задачах и играет ключевую роль в энергоэффективности ноутбука. Устройство оборудовано двумя портами USB 3.0, а также поддерживает современные видео интерфейсы HDMI и Thunderbolt 4, обеспечивая широкие возможности подключения для периферийных устройств и внешних дисплеев. Особенностью этого ультрабука является его поставка без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора программного обеспечения, отвечающего их индивидуальным потребностям и предпочтениям. Компактный и стильный дизайн делает этот ноутбук отличным спутником для работы в офисе, дома или в поездках.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это современный ультрабук, идеально подходящий для пользователей, ценящих производительность и компактность. Он оснащен 14-дюймовым экраном с высоким разрешением 1920x1200 пикселей, что гарантирует яркие и четкие изображения, идеальные как для работы, так и для мультимедийных развлечений. В основе устройства лежит процессор с частотой 2,5 ГГц, способный обрабатывать даже самые сложные задачи. Ультрабук оснащен 32 Гб оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быструю и бесперебойную работу множества приложений одновременно. В плане хранилища данных, устройство оборудовано вместительным SSD-накопителем на 1024 Гб, что позволяет пользователям сохранять множество файлов, приложений и медиафайлов без компромиссов. Интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics с технологией SMA гарантирует стабильную графическую производительность при повседневных задачах и играет ключевую роль в энергоэффективности ноутбука. Устройство оборудовано двумя портами USB 3.0, а также поддерживает современные видео интерфейсы HDMI и Thunderbolt 4, обеспечивая широкие возможности подключения для периферийных устройств и внешних дисплеев. Особенностью этого ультрабука является его поставка без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора программного обеспечения, отвечающего их индивидуальным потребностям и предпочтениям. Компактный и стильный дизайн делает этот ноутбук отличным спутником для работы в офисе, дома или в поездках.
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 32Gb/1Tb SSD серый (21SG0034GQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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