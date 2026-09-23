Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ)
Представляем вам мощный и стильный ноутбук Lenovo, который идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей современных технологий. Этот ноутбук обладает впечатляющими характеристиками и создан для того, чтобы справляться с любыми задачами, от интенсивной работы до развлечений. Одним из главных достоинств является его 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей. Этот IPS-дисплей обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора, что делает его идеальным для просмотра мультимедийного контента и работы с графикой. Внутри ноутбука спрятана мощь процессора Intel Core i7, оснащенного 10 ядрами и работающего с тактовой частотой 2,5 ГГц, что гарантирует высокую производительность и плавную многозадачность. Этот ноутбук оснащен 32 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быстрое переключение между задачами и бесперебойную работу самых требовательных приложений. Места для хранения данных хватит с 512 ГБ SSD-накопителем, который обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям. Кроме того, встроенный кард-ридер упрощает работу с картами памяти, что будет особенно полезно для фотографов и видеографов. Поддержка Bluetooth версии 5.3 позволяет подключать различные беспроводные устройства с высокой скоростью и стабильностью соединения. Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе современные технологии и надежность бренда, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит производительность, качество и стиль.
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