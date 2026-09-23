Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734857
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.95

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ)

Представляем вам мощный и стильный ноутбук Lenovo, который идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей современных технологий. Этот ноутбук обладает впечатляющими характеристиками и создан для того, чтобы справляться с любыми задачами, от интенсивной работы до развлечений. Одним из главных достоинств является его 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей. Этот IPS-дисплей обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора, что делает его идеальным для просмотра мультимедийного контента и работы с графикой. Внутри ноутбука спрятана мощь процессора Intel Core i7, оснащенного 10 ядрами и работающего с тактовой частотой 2,5 ГГц, что гарантирует высокую производительность и плавную многозадачность. Этот ноутбук оснащен 32 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быстрое переключение между задачами и бесперебойную работу самых требовательных приложений. Места для хранения данных хватит с 512 ГБ SSD-накопителем, который обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям. Кроме того, встроенный кард-ридер упрощает работу с картами памяти, что будет особенно полезно для фотографов и видеографов. Поддержка Bluetooth версии 5.3 позволяет подключать различные беспроводные устройства с высокой скоростью и стабильностью соединения. Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе современные технологии и надежность бренда, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит производительность, качество и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам мощный и стильный ноутбук Lenovo, который идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей современных технологий. Этот ноутбук обладает впечатляющими характеристиками и создан для того, чтобы справляться с любыми задачами, от интенсивной работы до развлечений. Одним из главных достоинств является его 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей. Этот IPS-дисплей обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора, что делает его идеальным для просмотра мультимедийного контента и работы с графикой. Внутри ноутбука спрятана мощь процессора Intel Core i7, оснащенного 10 ядрами и работающего с тактовой частотой 2,5 ГГц, что гарантирует высокую производительность и плавную многозадачность. Этот ноутбук оснащен 32 ГБ оперативной памяти DDR5, что обеспечивает быстрое переключение между задачами и бесперебойную работу самых требовательных приложений. Места для хранения данных хватит с 512 ГБ SSD-накопителем, который обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям. Кроме того, встроенный кард-ридер упрощает работу с картами памяти, что будет особенно полезно для фотографов и видеографов. Поддержка Bluetooth версии 5.3 позволяет подключать различные беспроводные устройства с высокой скоростью и стабильностью соединения. Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе современные технологии и надежность бренда, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит производительность, качество и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH0037GQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...