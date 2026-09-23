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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16&quot; IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734852
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ)

Ноутбук Lenovo предлагает идеальный баланс производительности и комфорта в использовании, воплощая лучшие технологии современного мира. С 16-дюймовым экраном и разрешением 1920x1200, это устройство обеспечивает яркое и четкое изображение, подходящее для работы, учебы и развлечений. Частота обновления экрана в 60 Гц гарантирует плавность отображения видео и графики. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным для переноски. Элегантный серый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, подходящий к любому окружению. Под капотом этого ноутбука находится мощная начинка: 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю и эффективную многозадачность, а также позволяют запускать ресурсоёмкие приложения без задержек. Основой системы является процессор с частотой 2,2 ГГц, который гарантирует стабильную и быструю работу устройства. Ноутбук оснащён встроенной видеокартой, что делает его подходящим для большинства ежедневных задач — от работы с документами и интернет-серфинга до воспроизведения мультимедиа контента. SSD-накопитель обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, улучшая общую производительность и отклик системы. Для удобства работы в условиях с низким освещением предусмотрена подсветка клавиатуры. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю выбор установить собственную. Этот ноутбук Lenovo станет отличной покупкой для тех, кто ищет надежное и производительное устройство с возможностью индивидуальной настройки.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo предлагает идеальный баланс производительности и комфорта в использовании, воплощая лучшие технологии современного мира. С 16-дюймовым экраном и разрешением 1920x1200, это устройство обеспечивает яркое и четкое изображение, подходящее для работы, учебы и развлечений. Частота обновления экрана в 60 Гц гарантирует плавность отображения видео и графики. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным для переноски. Элегантный серый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, подходящий к любому окружению. Под капотом этого ноутбука находится мощная начинка: 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают быструю и эффективную многозадачность, а также позволяют запускать ресурсоёмкие приложения без задержек. Основой системы является процессор с частотой 2,2 ГГц, который гарантирует стабильную и быструю работу устройства. Ноутбук оснащён встроенной видеокартой, что делает его подходящим для большинства ежедневных задач — от работы с документами и интернет-серфинга до воспроизведения мультимедиа контента. SSD-накопитель обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, улучшая общую производительность и отклик системы. Для удобства работы в условиях с низким освещением предусмотрена подсветка клавиатуры. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю выбор установить собственную. Этот ноутбук Lenovo станет отличной покупкой для тех, кто ищет надежное и производительное устройство с возможностью индивидуальной настройки.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 5 210H 32Gb/512Gb SSD серый (21SH00JNGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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