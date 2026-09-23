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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734849
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.95

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G)

Этот ноутбук Lenovo – идеальное сочетание производительности и современного дизайна, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200, который предлагает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице и частоте обновления 60 Гц. Это делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа, редактирования графики или работы с документами. Сердце этого ноутбука – мощный процессор Intel, который обеспечивает высокую производительность в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой набор характеристик идеально подходит для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. За графику отвечает контроллер Intel Iris Xe Graphics, который предлагает плавное воспроизведение мультимедиа и качественные визуальные эффекты. Ноутбук оснащен SSD емкостью 512 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также значительное пространство для хранения ваших файлов и данных. Встроенный кард-ридер добавляет удобства для работы с картами памяти и переноса данных. Благодаря легкому весу 1,7 кг и стильному серому корпусу, этот ноутбук легко брать с собой, а подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Поддержка Bluetooth v5.2 обеспечивает надежное беспроводное подключение к различным устройствам. Аккумулятор Li-Pol гарантирует долгую автономную работу, что особенно важно для пользователей, которые часто находятся в движении. Этот ноутбук Lenovo – отличный выбор для тех, кто ищет производительное и стильное устройство для повседневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo – идеальное сочетание производительности и современного дизайна, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200, который предлагает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице и частоте обновления 60 Гц. Это делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа, редактирования графики или работы с документами. Сердце этого ноутбука – мощный процессор Intel, который обеспечивает высокую производительность в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой набор характеристик идеально подходит для многозадачности и работы с ресурсоемкими приложениями. За графику отвечает контроллер Intel Iris Xe Graphics, который предлагает плавное воспроизведение мультимедиа и качественные визуальные эффекты. Ноутбук оснащен SSD емкостью 512 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также значительное пространство для хранения ваших файлов и данных. Встроенный кард-ридер добавляет удобства для работы с картами памяти и переноса данных. Благодаря легкому весу 1,7 кг и стильному серому корпусу, этот ноутбук легко брать с собой, а подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Поддержка Bluetooth v5.2 обеспечивает надежное беспроводное подключение к различным устройствам. Аккумулятор Li-Pol гарантирует долгую автономную работу, что особенно важно для пользователей, которые часто находятся в движении. Этот ноутбук Lenovo – отличный выбор для тех, кто ищет производительное и стильное устройство для повседневного использования.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1335U 32Gb/512Gb SSD серый (21KH001ERU_32G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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